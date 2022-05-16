開始組班 架構重組意見已交特首辦 李家超：有政務司長人選

來屆政府組班工作備受關注。特首當選人李家超昨表示，目前已經有政務司長的心水人選，但現階段不公開，強調一定要合作愉快。他指，組班原則是找到有能力、經驗人士，並符合自己希望對方做的範疇，互相想法是否對接亦是考慮之一，不會太著重背景和出身。至於天主教香港教區榮休主教陳日君樞機日前被捕，本身是天主教徒的李家超指，某些人的背景或令人對其有特別支持，但其若涉犯法必依法處理；又呼籲各界防止他人「污染」新聞自由。

特首當選人李家超昨早在競選辦副主任譚志源見證下，按《行政長官選舉條例》公開作出法定聲明，表明不屬於任何政黨和政黨成員，並書面承諾在特首任期內不會成為任何政黨的成員。他表示，已將政府架構重組的意見已交予特首辦，相信正融合一個方案交予行政會議討論，原則上傾向由特首林鄭月娥所提議的方案，但此前不適合披露細節。

不著重出身 有能力有經驗為先

他在電台節目上則透露，組班工作正處開始階段，須綜合名單並與同事討論適合人選，強調要找到最好的人才，可藉不同經驗互補長短；組班原則是找到有能力、經驗人士，並符合自己希望對方做的範疇。被問及會否優先考慮紀律部隊人員組班，他指不會太著重背景和出身，互相想法是否對接亦是考慮之一。他透露，目前已經有政務司長的心水人選，但現階段不公開，亦無回應有多少名現屆政府官員適合留任。

談及家庭，李家超感謝太太一直支持，稱自己多年公職令他感虧欠太太很多，而太太的身體亦因為照顧家庭，令她自身也需照顧，冀未來5年除工作外，亦盡量預留更些時間去照顧她。他同時表示，不希望太公開太太的個人生活；而日後太太會參與多少特首夫人的工作，也會由她選擇。

至於陳日君樞機日前被捕，本身是天主教徒的李家超指，「2019年所發生的事」有危害國家安全的行為興波作浪，引起很大傷痛，無可避免要依法處理。他稱，某些人的背景或令人對其有特別支持，強調警方執法與任何人的背景及思想無關。

他又指，須「清晰講返俾國際聽其實係咩事」，並暗指有媒體抹黑政府。他重申新聞自由已在袋中，政府行為亦受法律規限，如有違反可由法庭裁決。他反指應擔心有人魚目混珠，假借做新聞「污染」新聞自由。