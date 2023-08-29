開學日在即 「生命熱線」籲家長多關注學童情緒 自殺者親友個案分享 加強溝通成關鍵

回望以前，阿哲將所有心思放在工作之上，不自覺將壞情緒帶回家，自這次事件後，阿哲意識到與子女溝通的重要性，除了言語交談外，他不斷探索與子女的各種溝通模式。阿哲現時會用紙筆親手寫信給在外地留學的子女，亦會嘗試接觸及參與子女的興趣，作為與子女溝通的媒介：「例如我的女兒很喜歡寵物，我也因此花更多時間陪同她照顧家裡的寵物，週末會一同購物，尤其購買寵物用品，除了與女兒有更多話題，我也樂在其中，很享受飼養寵物的過程」。他亦明白到學業成績只是人生漫漫長路的一部分，希望藉他的經歷呼籲家長應放鬆心情面對學業，避免成為「怪獸家長」。他指，成績並不能定義日後的成就，也不應將自己的價值觀與期望套用到子女身上，直升機式管教並不可行；反之應鼓勵子女探索人生、追尋夢想，多給子女和自己空間，並向子女學習。多溝通、多聆聽是與子女的相處之道，尤其即將面對新學年，學會關心子女便能更易察覺到子女的情緒困擾並及時尋求幫助。他補充：「陪伴子女成長就等於種花，要有耐性用水灌溉之餘，更要配合良好的泥土及養分，多放心思才能令大家活得健康、活得精彩。」

臨近開學，各位學生們由長假期重返校園，所面對的壓力不容忽視。「生命熱線」其中一個自殺者親友個案余哲先生（阿哲），提醒各位家長應與子女多溝通、多聆聽，以認識孩子對學業的憂慮；要學會了解並尊重子女的選擇，時刻關心對方感受，切勿將自身期望強加於子女身上。

「生命熱線」執行總監吳志崑先生表示：「2008年『生命熱線』開展了『釋心同行－自殺者親友支援計劃』，為自殺者親友提供專業輔導及益友服務，協助他們度過哀傷，重整生命的意義。自殺者親友的哀傷歷程十分漫長，我們積極鼓勵他們在人生旅途中繼續前進，及早提供專業的哀傷輔導服務。」

「生命熱線」名譽顧問精神科醫生崔永豪鼓勵家長：「幫助子女在新學年面對挑戰，家長的角色很重要，畢竟父母永遠是子女心中重視的人。這一刻的測驗考試分數，若果令年輕人否定自我價值，例如認定自己『永遠都失敗』或『我是一個令父母蒙羞的人』，這份羞恥感所帶來的劇痛，不斷重複，而又欠缺支援的話，便可能令人絕望，引發輕生的念頭，以擺脫世上無休止的痛苦。」

所以要令子女的自我價值，不會受學業成績所擊潰，父母必須要給子女十足的安全感，當中包括：

1）無條件地、堅定地肯定子女作為一個人，有著無可爭議的價值。這份信念，就是父母給子女的生命教育。所以不論學業成績如何，父母應讓子女知道，他們的自我價值都不會改變，父母對子女的愛亦不改變。

2）父母永遠相信，子女是希望做得好的，父母亦都相信，子女會透過努力而有所成長，變得更好。父母對子女有信心，子女自然對自己有信心。

3）父母永遠願意聆聽，了解子女的內心世界，永遠願意提供協助，是人生路上的同行者。

若子女持續有負面情緒 和 行為，父母應向相關機構求助。生命熱線 24 小時預防自殺熱線： 23820000

（資料由生命熱線提供）