開學日｜教育局倡師生提前做快速測試　朱國強：停面授課對學生影響大 (更新)

【20:44更新】教育局回覆本報查詢指，今日(29日)與學校議會及校長會代表舉行網上會議，討論新學年開學事宜和就開課安排交流意見，包括加強預防新型肺炎的措施，如請學校鼓勵學生和教職員提早至明日(30日)、即開學日前兩日起進行快速抗原測試，加強防禦。當局指，學界對此反應正面，局方明日會發信通知學校有關加強措施和更新《學校健康指引》。

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疫情持續上升，政府或再度收緊社交距離，教育界立法會議員朱國強表示，普遍學校都支持維持現有防疫安排，學生每日快測結果陰性，即可回校接受面授課程。

朱國強在一個電台節目中表示，暑假前有多間學校都出現疫情，但很快已停止在校園擴散，校方不太擔心進行面授課堂，希望維持現行每日回校前要做快測的要求。他認為以現時疫情發展，無影響學校開學的準備，但他希望教育局不要停止中學全日面授課，即使最終要取消，亦應該容許中六的學生獲豁免。

朱國強：改半日面授課不代表學生會留在家中

他表示，若不容許學校進行面授課程，對學生的身心健康有很大影響，過往經驗顯示，停止面授課後，有學生引發情緒問題，亦有學生變得終日沉迷打遊戲機，即使改為半日面授課，有學生依然會有其他約會，或者兼職工作，學生不一定放學後會留在家中，反而更加危險。朱國強又認為，以獎勵計劃形式鼓勵學校推動學生接種疫苗的成效不會大，除非提升學校疫苗接種率，可令學校免於殺校。他認為要取得成效，始終要靠專家向家長多作解說，或者當局做更多宣傳。

張勇邦：學校師生每日快測已較其他場所嚴謹

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦亦在一個電台節目中表示，目前學校師生需要在每日回校前做快測的要求，已較其他場所嚴謹，認為能足夠保護學生，一旦個別班級出現爆發，亦不希望全校暫停面授課堂。而他對於教育局計劃新學年起將按各校接種比例，向學校頒發嘉許獎勵以推動接種，張勇邦希望計劃有實質獎勵，例如到主題樂園、博物館、科學園等舉行不同課外活動，推動學校、家長安排學童接種。

另外，教育局據報最快今日會發信予全港中小學，更新學校健康指引，包括要求學生在開學前兩日、即周二(30日)及周三(31日)進行快速檢測，開學後亦需維持每日返校前快測。同時，指引亦會重申「紅黃碼」要求，家長進校前要掃「安心出行」，所有持「紅碼」或「黃碼」的家長均不可進入校園。