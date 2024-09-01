開學｜九巴城巴學校線周一起恢復　密切監察需求按客量調配資源

九巴表示，30條學校路線和部分路線的特別班次開學日起恢復，包括14D、28S、93M線，以及5C、13M、14D、17、77K、78、78B、81K、83K、288B和288C線的特別班次，同時加強多條常規路線服務，以及為照顧跨境學生交通需要而加強落馬洲邊境路線B1服務。

城巴就宣布，學校路線明日起恢復周一至五的上課日常規服務，包括3A、19P、23B、40P、73P、81A、82S、85A、85P、90C、91A、93、93A、93C、95P、702A、702S號線，以及部分路線的特別班次。城巴指，新學年將繼續在深圳灣和香園圍管制站提供B3、B3A和B7線特別巴士服務，又特別提到只開辦一星期、來往粉嶺皇后山至大圍站的79號線，明日起會試辦上課日早上6時半從皇后山開往大圍的特別班次，途經大埔及沙田。