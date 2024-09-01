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2024-09-01 16:35:09

開學｜九巴城巴學校線周一起恢復　密切監察需求按客量調配資源

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莘莘學子明日將迎接新學年。(資料圖片)

莘莘學子明日將迎接新學年。(資料圖片)

本港新學年明日開始，運輸署預計整體交通會變得繁忙，呼籲學生預早出門。九巴和城巴均表示，多條學校路線明日起恢復服務，並會密切留意客量需求作出調配。

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九巴表示，30條學校路線和部分路線的特別班次開學日起恢復，包括14D、28S、93M線，以及5C、13M、14D、17、77K、78、78B、81K、83K、288B和288C線的特別班次，同時加強多條常規路線服務，以及為照顧跨境學生交通需要而加強落馬洲邊境路線B1服務。

城巴就宣布，學校路線明日起恢復周一至五的上課日常規服務，包括3A、19P、23B、40P、73P、81A、82S、85A、85P、90C、91A、93、93A、93C、95P、702A、702S號線，以及部分路線的特別班次。城巴指，新學年將繼續在深圳灣和香園圍管制站提供B3、B3A和B7線特別巴士服務，又特別提到只開辦一星期、來往粉嶺皇后山至大圍站的79號線，明日起會試辦上課日早上6時半從皇后山開往大圍的特別班次，途經大埔及沙田。

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九巴指，會密切留意客量需求，在各主要地區加派人手監察情況，與運輸署保持緊密溝通，同時於各主要車廠預留後備巴士，有需要時即時調派至各區。城巴亦會在開學日調派前線員工，於各學校區留意交通情況及維持秩序，視乎需求作靈活調配。

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