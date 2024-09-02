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本地
2024-09-02 16:01:18

開學｜內地學童來港插班　校長：無內地生許多學校會裁員

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黃晶榕校長認為香港的學校是有能力和有空間接納更多內地學生。(有線新聞截圖)

黃晶榕校長認為香港的學校是有能力和有空間接納更多內地學生。(有線新聞截圖)

今日(2日)是開學日，不少身穿校服的學生和家長一早出門上學，而隨著政府近年「搶人才」計劃，不少內地學童在新學年跟隨父母來港，插班入讀本地學校。有中學校長向本地傳媒表示，有內地生來港插讀是好現象，認為如果沒有內地生或境外學生，本港許多學校都會面臨縮班、殺校及裁員的情況。

內地學生雲同學表示，香港學習資源比內地好很多。(有線新聞截圖) 透過「高才通」計劃來港的家長指，為了讓女兒來港上學，讓女兒從小刻苦學英文。(有線新聞截圖) 雲先生和他的女子今年來港升學。(有線新聞截圖)

不擔心佔用本地生資源

創知中學校長黃晶榕接受《有線新聞》訪問時表示，歡迎內地插班生加入，他認為香港的學校是有能力和有空間接納更多學生，故目前不擔心會佔用本地學生資源。他認為如果沒有內地生或境外學生，本港許多學校會面對縮班、裁員和殺校的情況，而且學生太少對我們文憑試都有威脅。

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創知中學今年收到超過1,000份內地插班生的申請，最終取錄了120多個，黃晶榕校長說內地家長會在社交網先了解香港教育環境，大部分會選擇中西區及九龍區這些傳統名校區的學校。

內地生：香港學習資源比內地好很多

有透過「高才通」計劃來港的家長表示，今年安排了自己的女兒來港插班，又指為了來港上學，從小讓女兒刻苦學英文。他的女兒雲同學說，自己小時候就很嚮往來香港，覺得香港是一個學習氛圍很好的城市。被問到香港比內地有甚麼地方好時，她表示香港學習資源都很好，比內地好很多。

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