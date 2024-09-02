開學｜初小生缺課逾2年　蔡若蓮：已向家長發6次勸籲信

今日(2日)是開學日，教育局局長蔡若蓮到屯門一間中學出席開學禮。她在開學禮後回應有初小學生缺課逾兩年後，局方並無發出入學令的事件，她表示，教育局一直有與家長溝通，6次發出勸籲信，希望能夠解決問題。蔡若蓮稱當局非常關注學童缺課，對此責無旁貸，亦希望與持分者尤其是家長合作。

對於適齡學童人口下降，未來5年預料3至4間中學及小學停辦，蔡若蓮表示是結構性問題，會以軟著陸為目標。她指中學情況非常穩定，無學校減班，但對小學的影響則逐步出現，教育局會密切留意情況，希望辦學團隊能夠考慮合併或整合資源。

另外，蔡若蓮表示，截至7月，已有420多間學校參加《4Rs精神健康約章》，不同學校都有精神健康支援計劃，提高學生的抗逆力。她在出席中學開學禮致辭時亦提到，該校參加了教育局新推出的《4Rs精神健康約章》。她又勉勵學生在新學年以樂觀態度面對挑戰，永不放棄。

蔡若蓮說：「人生不如意是十常八九，對的，不是每天都有人讚我們，不是每件事都會支持我們，但困難逆境是我們成長必經之路，要時常告訴自己不會天天都是八號風球，逆境最終都會過去」她指只要我們堅持不懈總會有轉機，就好像珍珠及鑽石一樣，經歷很長時間、很極端艱難的環境，但它們都會令自己的生命本質變得更好一些，最終成為珍貴的珠寶。