開學｜提醒學生開學日預早出門　運輸署緊急事故交通協調中心密切監察交通情況

新學年開學日在即，運輸署提醒明日(2日)整體交通預計會較繁忙，應預早出門，以免延誤上學時間。署方呼籲駕駛人士盡量避免駕車前往學校區。署方又指，緊急事故交通協調中心明早將提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商共同實時密切監察開學日的交通及公共運輸服務情況。

運輸署發言人表示，已提醒各主要公共運輸營辦商提供充足服務，並在有需要時加密和調配後備班次，應付乘客需求。署方亦已檢視新學校鄰近交通和運輸安排，並將恢復服務學校區的特別路線。同時，署方已提醒提供接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生。