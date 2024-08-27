開學｜教育局向《約章》學校派不倒翁　鼓勵鍛煉學生「不倒」精神

讓學生「 抱抱」「拍拍」營造輕鬆氣氛 蘇婉儀說，教育局在2024/25學年持續推行一系列措施，包括新推出的《4Rs精神健康約章》(《約章》)，以休息(Rest)、放鬆(Relaxation)、人際關係(Relationship)和抗逆力(Resilience)等4個促進精神健康的重要元素為主軸，營造有利學生健康成長的環境。局方在新學年會為每所參與《4Rs精神健康約章》的學校送上「不倒翁」，鼓勵學校積極推展《約章》行動承諾，鍛練學生「不倒」精神，更可讓學生在校園抱抱或拍拍「不倒翁」，營造輕鬆的氣氛。

她又指，教育局已更新「新學年•好精神」專頁，以「4Rs」為主題，為學校及家長提供具體建議，又整合了不同的社區及教育局資源，包括協助學生保持身心健康的「4Rs自我照顧路線圖」和「4Rs藝術活動建議」，以及為家長製作的「4Rs開學家長錦囊」，讓家長根據「4Rs」的方向協助子女適應新學年，引導他們以成長型思維面對困難。