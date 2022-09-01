開學｜有學生出門前忘記快測 家長稱每日為小朋友快測麻煩

今日是開學日，因應疫情持續升溫，幼稚園及小學暫時維持半天面授課堂。

開學第一日，有學生忘記在家中進行快速測試，需要於學校即場補做。學校亦安排了指定區域，讓出門前忘記做快測的學生補做，今早所見，有10多名學生要即場補做快測，有老師在旁協助。有學生表示，在家已完成快測，但因為未派新手冊，又遺失了紀錄表，所以未填寫快測紀錄。

家長指每天為小朋友做快測麻煩

有小學生家長表示，每天為小朋友進行快速測試很麻煩，希望政府可以檢討措施。亦有家長表示，由於對新冠疫苗仍有憂慮，因此仍未安排就讀小學的子女接種，又認為接種疫苗後亦有機會受感染，除非政府要求強制接種疫苗，否則不會考慮在現階段接種。



有小學生表示今年的暑假比以往短，但期待開學與同學玩耍，以及上體育課。他又說，自己已接種兩劑新冠疫苗，希望盡快打第三針，加強保護。根據教育局的指引，學生如要在校內進行不戴口罩的活動，例如吹奏樂器、唱歌、踢足球、打籃球等，10月起要打齊3針。



亦有跨境生闊別校園兩年多，首度回到學校上實體課。有家長表示，兒子今年升讀小五，下學期要考呈分試，非常重要，因此決定回港。她說由於在港的居住環境較擠迫，丈夫亦要上班無暇照顧兒子，過去兩年多兒子一直留在內地上網課，學習進度及社交始終有影響。

中二生指開學好慘 因暑假只有兩星期

一名中二學生形容開學「好慘」，今年的暑假只有短短兩星期，慨嘆要再等一年才再放暑假，但已經習慣安排，因此沒有特別早起床，期望新學年成績可以有進步。另有中六學生表示，即將考中學文憑試，希望全日面授課，追上學習進度。亦有學生表示，全日課堂與校外活動重疊，因此希望維持上半日面授課。