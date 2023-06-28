開心指數｜家庭開心指數僅6.57分創3年新低　調查揭港家庭復常後更不快樂

社會自疫後開始復常，不過一項本地調查發現，香港家庭現時竟較復常期間更不快樂。和富社會企業旗下「香港開心D」公布2023年的「家庭開心指數」，以10分為滿分作標準，家庭開心指數僅為6.57分，較去年的6.89分略低。有研究顧問表示，家庭需要適應社會復常，呼籲社會各界重視心理健康。
復常後快樂感較疫情期間更差
報告顯示，今年家庭快樂指數是自2021年以來最低；個人開心指數同樣下跌，今年第二季個人開心指數為6.28，較去年同期的6.59低，亦較2021年同期的6.81下跌。香港開心D顧問及東華學院護理學院副院長（研究）、中西醫護及復康中心總監及教授林清表示，數字反映家庭快樂指數按年下跌，社會復常後的快樂感比疫情期間更差。
家庭精神健康分數均下降
報告指，今年家庭精神健康分數為6.52分，較去年的6.94分降低0.42分，當中有55.2%認為家庭精神狀態在健康水平（即7-10分），比例較去年的65%下降9.8%。同時，有長期病患或有特別照顧需要的家庭精神狀態亦較差，分數為6.14，比沒有病患或照顧需要的家庭6.65分為低。
至於報告亦發現，年紀愈輕的市民愈覺得自己的家庭精神不健康，有9.5%年齡介乎19至34的受訪者認為其家庭精神不健康；相反，僅有4.7%的55歲或以上群組認為家庭精神不健康。
家庭精神健康與開心指數具高關聯性
林清解釋， 家庭收入與家庭精神健康沒必然關係，反而與家庭開心指數具有高關聯性，因此家庭精健康愈高，家庭快樂指數亦會較高；而香港開心D顧問、前家庭議會主席及香港理工大學協理副校長（本科生課程）石丹理教授表示，個人開心指數最影響家庭快樂，而心理健康則對個人開心指數最具影響力。
石丹理教授認為，疫情令不市民累積壓抑，故鼓勵市民可主動與他人分享過去3年經歷，從中有何成長及得着等，亦可與專業人士如社工等傾訴壓力；另提醒開關後非一切正常，政府宜增加有關的宣傳，重視心理健康。
和富社會企業「香港開心D」，早前委託東華學院護理學院進行開心指數調查。研究團隊於4月3日至17日期間收集了1,356份網上問卷，逾半為35至54歲市民，三成為19至34歲市民，近七成是在職人士，近六成來自3至4人家庭。