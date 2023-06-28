開心指數｜家庭開心指數僅6.57分創3年新低　調查揭港家庭復常後更不快樂

社會自疫後開始復常，不過一項本地調查發現，香港家庭現時竟較復常期間更不快樂。和富社會企業旗下「香港開心D」公布2023年的「家庭開心指數」，以10分為滿分作標準，家庭開心指數僅為6.57分，較去年的6.89分略低。有研究顧問表示，家庭需要適應社會復常，呼籲社會各界重視心理健康。

復常後快樂感較疫情期間更差

報告顯示，今年家庭快樂指數是自2021年以來最低；個人開心指數同樣下跌，今年第二季個人開心指數為6.28，較去年同期的6.59低，亦較2021年同期的6.81下跌。香港開心D顧問及東華學院護理學院副院長（研究）、中西醫護及復康中心總監及教授林清表示，數字反映家庭快樂指數按年下跌，社會復常後的快樂感比疫情期間更差。

家庭精神健康分數均下降

報告指，今年家庭精神健康分數為6.52分，較去年的6.94分降低0.42分，當中有55.2%認為家庭精神狀態在健康水平（即7-10分），比例較去年的65%下降9.8%。同時，有長期病患或有特別照顧需要的家庭精神狀態亦較差，分數為6.14，比沒有病患或照顧需要的家庭6.65分為低。

至於報告亦發現，年紀愈輕的市民愈覺得自己的家庭精神不健康，有9.5%年齡介乎19至34的受訪者認為其家庭精神不健康；相反，僅有4.7%的55歲或以上群組認為家庭精神不健康。