開心香港｜全港戲院日周六30元睇戲　今日上午11時起公開發售

政府早前公布「開心香港」活動，其中香港戲院商會將在本周六(29日)舉行「全港戲院日」，當日全港戲院所有上映電影戲票，票價劃一每張30元。各大院線今日(27日)上午11時起，在網上及現場公開開發售當日戲票，每人每次限購最多4張，香港戲院商會預計有20萬觀眾受惠。

全港戲院日的院線包括ACX [email protected]北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、Lumen Cinema、寶石戲院、MCL院線、新寶院線和新光戲院。30元戲票適用的電影格式包括包括4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE、D BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER、LUXE、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA和SCREEN X格式。