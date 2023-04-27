開心香港｜全港戲院日周六30元睇戲11時起公開售票　apm排頭位市民早3個鐘到場排隊 (更新)

政府早前公布「開心香港」活動，其中香港戲院商會將在本周六(29日)舉行「全港戲院日」，當日全港戲院所有上映電影戲票，票價劃一每張30元。各大院線今日(27日)上午11時起，在網上及現場公開開發售當日戲票，每人每次限購最多4張，香港戲院商會預計有20萬觀眾受惠。

排頭位市民開售前3小時到場排隊

在觀塘的apm商場，大批市民一早到場排隊購買戲票，長長的人龍更出現「打蛇餅」的情況。其中，排頭位的市民胡先生，早在開售前3小時已到場排隊，他最後順利買到4張4DX版本「超級瑪利歐兄弟大電影」戲票。