開心香港｜全港戲院日周六30元睇戲11時起公開售票　apm排頭位市民早3個鐘到場排隊 (更新)

政府早前公布「開心香港」活動，其中香港戲院商會將在本周六(29日)舉行「全港戲院日」，當日全港戲院所有上映電影戲票，票價劃一每張30元。各大院線今日(27日)上午11時起，在網上及現場公開開發售當日戲票，每人每次限購最多4張，香港戲院商會預計有20萬觀眾受惠。
排頭位市民開售前3小時到場排隊
在觀塘的apm商場，大批市民一早到場排隊購買戲票，長長的人龍更出現「打蛇餅」的情況。其中，排頭位的市民胡先生，早在開售前3小時已到場排隊，他最後順利買到4張4DX版本「超級瑪利歐兄弟大電影」戲票。
全港戲院日的院線包括ACX [email protected]北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、Lumen Cinema、寶石戲院、MCL院線、新寶院線和新光戲院。30元戲票適用的電影格式包括包括4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE、D BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER、LUXE、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA和SCREEN X格式。
每人每次最多買4張
至於每人每次最多購買4張戲票，網上購票依各院線的購票限制為準，而「全港戲院日」當日，貴賓院將不提供餐飲。「全港戲院日」票價劃一30元(包場及特備節目除外)，換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠，在當日亦不適用。值得注意的是，網上購票需注意是否需要支付手續費。