開心香港｜灣仔會展美食市集今開鑼 商戶：毋須戴口罩氣氛較好（更新）

「開心香港」活動今日起展開，打頭陣的是今日起一連兩日，在灣仔會展舉行的美食市集， 10萬張免費門票門票於周三（26日）已經派發完畢，但亦預留了少量門票即場派發。另一項活動是全港戲院日，今日所有戲院門票劃一收30元，日前亦吸引大量市民排隊數小時購買電影門票。

陳茂波： 除了經濟好 也要活得開心

財政司司長陳茂波主持開幕禮儀式，指市民在美食市集「一定好玩好食」。陳茂波表示，本港通關後，市面明顯較熱鬧人氣較旺，飲食及零售業均「重拾活力」，他指本港首兩個月的出口下跌百分之二十，但因消費非常好，首季度錄得「溫和增長」，相信第二及第三季會陸續好起來。他又感謝各部門和業界支持。他認為除了經濟好，也要活得開心，讓市民健康長壽，而一齊開心可更有力量。

開鑼後，陳茂波在一個牛丸檔購買「牛骨濃汁牛丸」及「豬骨濃汁貢丸」各兩包，分別200元和95元，他以微信支付570元電子消費券，店家更指因是今日首宗生意，所以「開心價」收平20元，更送一包價值39元的「有骨炸魚皮」。

市民： 進入會場前要先繞10個圈

有市民在美食市集開幕前1小時已到場排隊，中午起人流漸多，需要實施人潮管制。今次「開心香港」首場美食市集設有超過100個攤檔提供各式風味美食，供市民品嚐，有攤檔設試食名額，並接受電子消費券支付。有市民表示，每年都會去美食展覽掃貨，今次預算消費約1,000元，認為價錢比超級市場便宜，覺得很開心。有市民認為排隊安排差，進入會場前要先繞10個圈，形容行到腳軟，令興致大減。