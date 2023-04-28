開心香港｜西九主持啟動禮　李家超：盼以港人笑面說好香港故事

行政長官李家超今日(28日)在西九文化區主持「開心香港」啟動禮。他致辭時表示，香港經過3年疫情以來，終於全面復常，市面開始熱鬧起來，全方面「活起來、動起來、熱起來」，希望市民配合消費券，「食玩買」得開心一些。他又說，希望以香港市民歡樂的笑面，向世界說好香港故事，坦言作為特首最大的工作動力，就是見到香港市民開心。 「見到市民開心是最大工作動力」 李家超指，「開心香港」活動公布以來，深受市民歡迎，本周末美食市集10萬張門票已經派完，他希望市民配合消費券「食得開心、玩得開心、買得開心」，藉此帶旺消費，振興經濟，除了早前公布的「全民戲院日」及「香港美食市集」，其他精彩活動亦將陸續推出，他高興很多非政府機構都參與活動，歡迎其他機構提出意見，推出更活動。

他又說，「開心香港」是為了增添歡樂氣氛，與「你好香港」相輔相成，他希望香港市民都好開心，以香港市況的活力澎湃和香港市民的笑面，向世界說好香港故事。他稱：「作為特首，我最大的工作動力，就是見到大家開心，如果特區政府工作令到市民開心，我就會好開心。」 陳茂波：盼好玩好食開心積極 財政司長陳茂波就表示，今次「開心香港」活動，希望達到「好玩好食、開心積極」，「好食」活動包括在周六日舉辦的「香港美食市集」外，6月將舉辦「香港酒吧文化節」等活動；「好玩」活動包括旅發局將在維港舉辦水陸嘉年華等。 他指香港全面復常以來，經濟仍在復甦階段，出口表現「馬馬地」，需靠內部消費支撐下行壓力，讓本港經濟在今年首季有溫和增長，相信在市民支持下，第二及三季經濟將會繼續好，強調「開心」會令大家更積極，讓本港一年比一年好，今年好過舊年。