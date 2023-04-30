開心香港｜陳茂波：消費券及「開心香港」助鞏固第二季經濟復甦

財政司長陳茂波出席首個在灣仔會展舉辦的美食市集活動，他在社交平台表示，零售銷售額在去年12月至今年2月連升3個月，銷售貨值也回復至逾300億元的水平，而全面通關後訪港旅客增加，本地消費意欲進一步好轉，令總體私人消費表現大幅改善，抵銷出口持續疲弱的影響，從而成為支撐首季經濟改善的主要動力。他預告有關利好因素都將反映於本周發表的首季經濟數字及零售銷售數據。

他在網誌提到，香港屬全開放的小型經濟體，出口表現很大程度受外圍主導，本地消費是政府較能主動穩住的環節，過去幾年一系列的逆周期措施亦是發揮同樣的作用，即以財政政策來支撐內部經濟和穩住信心，而本月中發放的消費券和「開心香港」系列活動，有助鞏固第二季度的經濟復甦和市場的正面預期。