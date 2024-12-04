開源節流應對第三年千億財赤 李家超：削開支 拓新興市場

本港連續3年錄得千億財政赤字，特首李家超表示政府將會從節流和開源著手，包括減少開支和開拓新興市場刺激經濟，從而增加政府收入，但沒有回應公務員應否凍薪甚至減薪。有經濟學者指，政府目前難以開源，建議公務員減薪8%至10%，直言「問市民借錢之後加薪」說不過去。

政府預料今個財政年度會錄得約1,000億元赤字，高於年初《財政預算案》原先預期的481億元，但有信心三數年後恢復收支平衡。李家超出席行政會議前表示，政府會從節流和開源著手，包括減少政府開支和開拓新興市場，增加經濟動力刺激經濟，從而增加政府收入。他續說，政府在會謹慎開源，尤其是減低對市民的影響，又引述財政司長陳茂波形容是會「忍手」，但未有回應問責官員和公務員應否凍薪甚至減薪。

李家超又說，國家是香港最大機遇和最強大後盾，國家經濟保持增長及不斷推出多項惠港措施，例如上周恢復深圳「一簽多行」並擴大申請範圍，過千萬深圳居民可申請「一簽多行」自由、便利地來港，提振旅遊、零售、餐飲業等，而已啟用的機場三跑系統、下年開幕的啟德體育園和大量盛事、國際會議等，都可以提振經濟、增加企業和政府財政收入。 經濟學者、中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波在一個電台節目明言，現時財赤有一部分已經是結構性問題，過往稅基太依賴賣地收入，當今年賣地和印花稅大減，就會令政府收入大幅減少，形容目前難以開源，建議公務員減薪或凍薪，「減薪8%至10%是合理幅度」，但不贊成裁員。

李兆波：發債後公務員加薪說不過去 李兆波又說，政府大幅發債以作公共開支之用，但在財政欠佳下公務員卻仍獲批加薪，「問市民借錢之後加薪」說不過去，並強調今個財政年度如果「乜都唔做」只會對公共財政雪上加霜。他同時建議政府可拖慢大型基建工程進度，惟開徵新稅項不容易，包括已錯過開徵銷售稅的時機、難以區分北上消費和往來內地工作的人而無法執行陸路離境稅。 中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量就在另一電台節目稱，財赤主因是今年賣地收入不理想減少稅收，但認為較難執行公務員減薪或減編制，因為這可能導致人手流向私人機構，影響市民服務。