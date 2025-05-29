開溝女班逼學員付費判社服令，網紅「鬼王」涉夥26歲男洗黑錢再被捕。

香港海關根據兩宗於2022年偵破的不良營商手法案件作跟進調查，昨日(28日)成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案，涉款約346萬元。兩名本地男子懷疑涉案被捕。 於2022年年中，海關偵破兩宗不良營商手法的案件並拘捕一名本地男子(即網紅「鬼王」)。他因銷售約會技巧訓練服務期間作出誤導性遺漏的營業行為，違反《商品說明條例》，並於2023年被裁定罪名成立及判處160小時社會服務令。

快進快出模式轉賬予「鬼王」 其後，海關人員展開財富調查，經資金流向分析後，發現該名男子的個人銀行帳戶有懷疑涉及犯罪得益的可疑交易。同時，調查亦發現另一名26歲本地男子在2020年4月至今年2月期間，曾以名下4個戶口，接收超過110個來歷不明的第三方入賬。當他收到轉賬後以快進快出模式，於即日或數日內將相關資金轉賬予「鬼王」。該名男子報稱散工，平均月入僅約1.1萬元。

不排除會有更多人被捕 經進一步調查後，海關昨日根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「洗黑錢」罪名拘捕該兩名26歲和35歲本地男子，並搜查他們位於荃灣、青衣及鰂魚涌的住所。行動中，海關人員檢取兩部手提電話、一部手提電腦及一批銀行文件。兩名被捕人士獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。