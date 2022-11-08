開發嶄新直播App IVE生︰方便了解產品實際尺寸

網購是大勢所趨，但「隔空」購買一些大型物件卻怕尺寸不對，得物無用。香港專業教育學院(IVE)人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生陳旻謙，與同學開發嶄新直播App，加入虛擬實境(AR)技術，將貨品以實物相同比例躍現於市民身處位置，該App早前在多個創科比賽獲獎。職業訓練局(VTC)亦宣布將於下學年開辦140項課程，提供1.3萬個學額，周四起接受網上報名，並將首次提早至明年3月底發放有條件取錄通知，讓學生安心應試。
陳旻謙與3名同學去年準備畢業研習專題時，共同設計了直播應用程式「一站式串流移動平台」；該App提供360度掃描產品及轉化為AR的3D模型的功能，商家可預先360度掃描產品，觀眾則可下載其3D模型，並透過手機鏡頭以AR全面和立體地展示，模擬一比一放置產品於所身處的地方。陳表示，功能有助觀眾了解實際大小和比例，更安心購物。App亦設有手勢控制和畫中畫功能，提供更好的直播體驗。App將於12月代表香港到巴基斯坦參加創科比賽，並期望將來可推出市場。
另外，為切合學生多元化升學需要，VTC宣布將於2023/24學年開辦約140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，提供合共約1.3萬個學額。學生於明年2月28日或之前報名，將有機會於明年3月底獲得有條件取錄通知。VTC高級助理執行幹事郭展幹指，校方過往於5月底發放有條件取錄通知，令學生於文憑試期間擔心取錄結果。因此希望盡早處理學生的申請，並於開考前發放通知，讓他們可安心應試和有更多時間規劃升學出路。
VTC院校成員IVE、HKDI、ICI及THEi高科院將於11月11日、12日、18日及19日舉辦資訊日，學生、家長和老師可參與網上講座及親自參觀校園。登記詳情http://www.ive.edu.hk/infoday及http://infoday.thei.edu.hk 。