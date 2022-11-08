開發嶄新直播App IVE生︰方便了解產品實際尺寸

網購是大勢所趨，但「隔空」購買一些大型物件卻怕尺寸不對，得物無用。香港專業教育學院(IVE)人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生陳旻謙，與同學開發嶄新直播App，加入虛擬實境(AR)技術，將貨品以實物相同比例躍現於市民身處位置，該App早前在多個創科比賽獲獎。職業訓練局(VTC)亦宣布將於下學年開辦140項課程，提供1.3萬個學額，周四起接受網上報名，並將首次提早至明年3月底發放有條件取錄通知，讓學生安心應試。

陳旻謙與3名同學去年準備畢業研習專題時，共同設計了直播應用程式「一站式串流移動平台」；該App提供360度掃描產品及轉化為AR的3D模型的功能，商家可預先360度掃描產品，觀眾則可下載其3D模型，並透過手機鏡頭以AR全面和立體地展示，模擬一比一放置產品於所身處的地方。陳表示，功能有助觀眾了解實際大小和比例，更安心購物。App亦設有手勢控制和畫中畫功能，提供更好的直播體驗。App將於12月代表香港到巴基斯坦參加創科比賽，並期望將來可推出市場。