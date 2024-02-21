開發自動調酒機 初創創辦人︰因懶萌生念頭

調製雞尾酒時，酒、果汁、冰等材料須準確測量外，「搖盪」的力量、次數和時間亦影響口感。初創企業聯合創辦人邱善德想飲好味雞尾酒，卻因為「懶」而萌生如何簡化製作念頭，最後更與一班志同道合朋友花了兩年成功研發出自動調酒機。機器零件以3D打印，2個工作日便能完成打印一部調酒機的所有零件，成品目前以「到會」形式向婚宴、公司等會場提供服務。

全港首個自動調酒機由XOXO Beverages研發，公司於2021年創立並進駐科技園。調酒機採用創新的流體混合和稀釋控制技術，機頂及配合其他部件最多可放置16支不同類飲品，再經機器，30秒便能按比例混合出不同口味而穩定質素的混合果汁或雞尾酒飲品。