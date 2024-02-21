開發自動調酒機 初創創辦人︰因懶萌生念頭

調製雞尾酒時，酒、果汁、冰等材料須準確測量外，「搖盪」的力量、次數和時間亦影響口感。初創企業聯合創辦人邱善德想飲好味雞尾酒，卻因為「懶」而萌生如何簡化製作念頭，最後更與一班志同道合朋友花了兩年成功研發出自動調酒機。機器零件以3D打印，2個工作日便能完成打印一部調酒機的所有零件，成品目前以「到會」形式向婚宴、公司等會場提供服務。
全港首個自動調酒機由XOXO Beverages研發，公司於2021年創立並進駐科技園。調酒機採用創新的流體混合和稀釋控制技術，機頂及配合其他部件最多可放置16支不同類飲品，再經機器，30秒便能按比例混合出不同口味而穩定質素的混合果汁或雞尾酒飲品。
公司聯合創辦人兼設計和工程主管邱善德指，產品從構思至今花約2年，除調酒機外，團隊開發網絡應用程式，用家除可選擇公司為該會場定制的標準口味，如菠蘿汁、蘇打水等調製而成的Empowering Happiness、用檸檬汁和熱情果汁等調配出的Passion to Win等無酒精雞尾酒外，也可按自身口味調製「酸啲、果味重啲」的飲品。程式亦具人面識別等AI技術，能分析用家當下心情提出建議飲品。公司目前以「到會」形式為婚宴、公司等會場提供服務，今年起調酒機商品化，供餐廳及酒吧等承租，有助減輕店舖人手和培訓成本，並增加營運效率。
入駐科學園的公司已由前年的1,200間增至1,700間，入駐率達93%，其中約700至800間屬XOXO Beverages等的初創企業；2萬員工中亦有約1.3萬為研發人員。管理科學園的科技園公司行政總裁黃克強表示，做生意不止科研，商品化更是重點，透露下月亦將帶領園內部分公司到中東「搵生意」，為它們提供資源開拓海外市場，目前仍在篩選階段，盼未來能繼續發掘東南亞、中東、內地、美國等市場。公司主席查毅超補充，最少有15家公司出發。
黃克強續指，「香港搞創新科技需要本地人才」，科技園公司會在下月8日在科學園舉行辦職業博覽，屆時將有約300間公司參與，提供超過3,000個就業職位，又稱今年暑假預計有近20名來自清華、北大、史丹福大學等地的學生到科學園實習；至於本地及海外實習方面，他相信今年園內實習人數會較去年的約300名多，希望為本地年輕人提供更多創科實習機會。