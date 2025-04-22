闖ifc擾攘近3小時 果子狸被捕獲 送嘉道理農場檢查

果子狸誤闖中環國際金融中心(ifc)商場，警方、消防處、漁護署及愛護動物協會接報到場協助，擾攘近3小時終被擒獲，現場消息指牠並沒有受傷，送往嘉道理農場檢查及處理。

國際金融中心商場保安昨早約7時，發現一隻身長大約一米的果子狸在商場中庭1樓通往2樓近扶手電梯位置玻璃幕牆支架上，一時在支架上走來走去，一時趴著休息，但小耳朵不時郁動，似監察四周「動靜」是否有危險。

商場保安在附近地面用圍板圍封，消防處、漁護署接報到場協助。消防員曾用長網試圖捕捉，但身手敏捷果子狸左閃右避成功突圍，事件擾攘近3小時後，果子狸疑由高處跳下欲逃走之際，地面人員見狀一擁而上將其成功擒獲，經初步檢查後證實牠沒有受傷，再送到嘉道理農場作進一步檢查及處理。據了解，果子狸只有輕微擦傷，約一至兩歲，為雄性。