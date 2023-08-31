關員涉派對房間姦18歲醉娃罪脫　女事主被指曾與3男法式濕吻

一名26歲海關關員前年涉在屯門派對房間，趁剛認織的18歲少女醉酒時，把對方帶到洗手間摸胸非禮兼強姦。他否認一項強姦罪，並於被捕後在警誡下表示：「條女係自願㗎」。案件完成7日審訊，有份出席當日聚會的證人欲指，女事主當日與包括被告等3男玩法式濕吻，又在被告頸部留下「咖喱雞」吻痕，兩人回到房間時甚至拖著手。4男3女陪審團今(31日)在高等法院退庭商議後，以5比2大比數裁定關員罪名不成立。

又被指在 被告頸部留「咖喱雞」

被告何澤權，26歲，被控於2021年10月7日，在屯門友德工業大廈A座4樓某廁所內，強姦案發時僅18歲的女子X。案情指，18歲女子X在2021年10月初透過交友程式Omi認識一名黎姓男子，並相約黎、被告及另一男子到屯門某派對房間初次見面，4人在房間內一起飲酒、唱歌及玩遊戲等。

到翌日凌晨，女子X開始有醉意，被告嘗試在旁擁抱X並隔衣摸胸，再伸手入X上衣內觸摸乳房及親吻，約30分鐘後再帶X到洗手間，並解開她的上衣和胸圍，又要求X幫他手淫，惟X在醉酒狀態無力服從，之後被告脫下X內褲把她強姦，完事後兩人再返回房間。惟有份出席當日聚會的證人欲指，女事主當日與包括被告等3男玩法式濕吻，又在被告頸部留下「咖喱雞」吻痕。