關愛共融體驗 | 全新「MTR．Care 關愛共乘」手機應用程式 智慧出行一「App」到位

對於不少長者及有需要人士，每次出行就如「過五關斬六將」，一個無障礙共融的乘車體驗尤其重要。作為主要運輸系統之一的港鐵近年運用智慧科技持續加強車站設施，以提升乘客出行體驗。本月初更推出全新「MTR．Care 關愛共乘」手機應用程式，為有需要人士貼心設計到位的智慧出行「App」。
針對不同乘客需求，港鐵早前已於全綫車站裝上大型標示、增設車站坐椅、升降機、洗手間、育嬰室和電動輪椅專用充電插座等友善設施，提升服務質素和貼心度。為進一步提升長者和有需要人士的出行體驗，港鐵近日推出了「MTR．Care 關愛共乘」手機應用程式，首階段設有兩大功能：
- 「行程指南」(簡易版)：特大圖字和清晰的人性化介面，方便老友記搜尋乘車路綫；
- 「站內導航」：率先於東鐵綫會展站供視障人士試用，幫助掌握實時位置和站內佈局。
「老友記」：不懂轉車或找錯出口 新App「行程指南」（簡易版）易睇又易用
有見不少「老友記」一來不懂轉車，二來不知道升降機和目標出口位置，「行程指南」(簡易版)功能便可幫助他們輕鬆規劃路綫。簡單的介面加上特大圖字，還支援語音搜索，方便長者輸入起點或目的地，配合「快捷出站」功能使用可避免他們走「冤枉路」。
實用小貼士：
- 初次使用時可在家先預設常用車站和選擇扶手電梯或升降機路綫，下次就可以直接選擇，無須每次重新輸入。
- 程式內上方設有車務服務提醒訊息，最新車務資訊清晰顯示。
視障人士：踏足陌生車站需「腦力」記熟資訊 「站內導航」助更快掌握站內佈局
以往視障人士一般憑記憶或廣播以辨識當前位置，或以觸覺車站佈置圖短時間記熟資訊，如同「腦筋急轉彎」。首階段於東鐵綫會展站試用的「站內導航」功能就附設語音導航和一鍵式發聲按鍵，只要開啟定位服務，一機在手便能讀取會展站站內資訊，包括車站設施、商店、附近出口、步行指示等資訊，更快掌握實時位置和站內佈局。詳細導航路程概覽配合聲音信標讓他們更易前往目的地，配合站內引導徑並細心留意四周，出入更輕鬆自在。
實用小貼士：
- 開始前可以先聽應用程式教學，稍後亦可以隨時按主頁右上角按鈕重溫。
- 開始導航前，用手機畫「8」字型手勢，以調較手機內置的指南針，減少導航中的誤差。
- 導航中如果發現訊號不穩定，令導航不太準確，可先返回上一頁，再重新開始導航。
港鐵未來會透過收集用戶同合作機構意見，有望開發及推出其他新功能，無論對有需要人士還是照顧者來說，都值得期待！立即為身邊有需要的人士下載「MTR．Care 關愛共乘」手機應用程式，觀看教學短片了解更多，輕鬆計劃出行！
立即下載「MTR．Care 關愛共乘」應用程式
iOS用戶：https://apple.co/3NSttcP
Android用戶：https://bit.ly/3fUgt9R
教學短片
1. 「行程指南」（簡易版）: https://bit.ly/3tiyXUU
2.「站內導航」: https://bit.ly/3hoBSbH