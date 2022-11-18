關愛共融體驗 | 全新「MTR．Care 關愛共乘」手機應用程式 智慧出行一「App」到位

對於不少長者及有需要人士，每次出行就如「過五關斬六將」，一個無障礙共融的乘車體驗尤其重要。作為主要運輸系統之一的港鐵近年運用智慧科技持續加強車站設施，以提升乘客出行體驗。本月初更推出全新「MTR．Care 關愛共乘」手機應用程式，為有需要人士貼心設計到位的智慧出行「App」。

針對不同乘客需求，港鐵早前已於全綫車站裝上大型標示、增設車站坐椅、升降機、洗手間、育嬰室和電動輪椅專用充電插座等友善設施，提升服務質素和貼心度。為進一步提升長者和有需要人士的出行體驗，港鐵近日推出了「MTR．Care 關愛共乘」手機應用程式，首階段設有兩大功能：