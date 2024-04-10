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2024-04-10 17:48:00

關愛基金牙科申請方法/地點　長者牙科津貼5類人免費睇牙

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關愛基金牙科申請方法/地點/表格　長者牙科津貼5類人免費睇牙

關愛基金牙科申請方法/地點/表格　長者牙科津貼5類人免費睇牙

長者不時面對很多牙齒問題，但看牙醫價錢昂貴，令不少人卻步。香港政府關愛基金新一輪「長者牙科服務資助」項目，將擴大資助範圍，並向合資格的5類長者提供免費牙科服務，包括鑲配假牙、洗牙、補牙及脫牙等，同時涵蓋杜牙根（根管治療）、移除牙橋或牙冠等診療項目。以下《am730》將整理申請方法、地點及表格。

長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖）

關愛基金牙科｜為長者提供免費牙科服務

關愛基金指，「長者牙科服務資助」向合資格長者提供免費牙科服務，包括鑲配假牙、洗牙、補牙及脫牙等，同時涵蓋杜牙根（根管治療）、移除牙橋或牙冠等診療項目。

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關愛基金牙科｜申請資格

據關愛基金長者牙科服務資助項目辦公室網站指，附合以下要求，即可獲關愛基金長者牙科服務的申請資格：

  • 最近連續3個月領取「長者高額生活津貼」
  • 從未受惠於關愛基金資助的長者牙科服務及衞生署的「長者牙科外展服務計劃」
  • 75歲或以上於5年前或更早之前在項目下曾接受牙科服務的長者（只適用於「第二次服務申請人」）
  • 已失去全部或部分牙齒或患有牙疾
  • 獲評估為需要並適合接受鑲活動假牙及其他相關的牙科診療服務

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涼茶禁忌｜幼兒、長者及懷孕人士等5類人應避免（am730製圖） 涼茶禁忌｜幼兒、長者及懷孕人士等5類人應避免（am730製圖） 涼茶禁忌｜幼兒、長者及懷孕人士等5類人應避免（am730製圖） 涼茶禁忌｜幼兒、長者及懷孕人士等5類人應避免（am730製圖） 涼茶禁忌｜幼兒、長者及懷孕人士等5類人應避免（am730製圖） 涼茶禁忌｜幼兒、長者及懷孕人士等5類人應避免（am730製圖）

關愛基金牙科｜免費牙科服務

若為符合資格的長者，則可獲以下免費牙科服務：

  • 口腔檢查
  • X光檢查
  • 洗牙
  • 補牙
  • 脫牙
  • 鑲活動假牙
  • 移除牙橋或牙冠
  • 根管治療（杜牙根）服務

關愛基金牙科｜申請方法

若附合上述申請資格，可以根據以下方法申請免費牙科服務：

  • 正領取「長者生活津貼」的長者須親身前往參與本項目的地區服務單位。
  • 長者於辦理申請手續時，須出示以下文件：香港身份證正本、最近連續3個月經由銀行戶口每用存入「長者生活津貼」金額文件（ 銀行存摺或銀行月結單等），以及載有住址的文件。
  • 若正使用家居照顧服務的合資格長者，請聯絡所屬服務隊安排申請。

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關愛基金牙科｜地區服務單位名單

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