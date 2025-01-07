關愛隊｜新思維：公帑資助受監督天經地義 倡糾正「打卡」文化

中大學生媒體《大學線》早前發表關愛隊的專題影片報道「事不『關』己」，發現懷疑有非關愛隊成員穿制服「打卡」充撐場面，且民政處拒絕公開關愛隊工作報告，關愛隊隊長、民政專員亦拒絕受訪。民政及青年事務局及後指報道以偏概全，又強調關愛隊事事「關」心。 明報：《大學線》報道 民政專員應對表現捱批 《明報》專欄「聞風筆動」今日（7日）引政府內部有意見認為，片段中民政專員及關愛隊隊長回答記者提問的應對表現不太滿意，認為表達方式令人對關愛隊工作有誤解，有改善空間。

新思維副秘書長彭意婷於《香港01》撰文指，受公帑資助的服務隊伍，接受市民監督天經地義，政府應虛心接納各界意見，找出改進空間，而非一味反駁批評。她說關愛隊引起質疑，反映其服務未能打入民心，政府必須認真檢討關愛隊的職能和成效，用實際行動回應市民關切，才有助建立政府和市民之間的互信橋樑。 彭意婷表示，有市民反映關愛隊前線人員「打卡」式完成工作，且濫用義工情況普遍，求助的市民得不到及時回應，她直指「關愛隊成立之初，本應是連接政府與市民的橋樑，但現實卻淪為徒具形式的服務。」她續稱，政府只強調KPI達標，把問題歸咎於人手不足、工作量大，嘗試用數字掩飾問題及指摘報道「以偏概全」，根本看不到政府希望與市民修復關係的誠意，又指民政署拒絕公開工作報告，負責人迴避媒體查詢，作為公帑資助的服務隊伍，接受市民監督天經地義，這種不願面對問題的姿態只會加深市民的不信任。

三建議包括倡不要再着重行政指標 就如何改善關愛隊服務，彭意婷提出三建議，包括整頓現行制度，糾正「打卡」文化，認為不能再以完成多少次探訪、處理多少個案作為唯一標準，反而要加入服務質素、市民滿意度等多維度指標。其次是全面提升透明度，主動公開工作報告。她認為政府建立快速回應機制，確保市民意見得到及時處理和回應，才能重建公眾信任。 應虛心接納改進 非一味反駁批評 最關鍵是徹底改變管治思維，以市民需求為本，而不是着重行政指標。她認為政府應該虛心接納各界意見，找出改進空間，而不是一味反駁批評，把自身放在市民的對立面。要建立恆常公眾諮詢機制，讓市民參與服務設計和監督，使關愛隊的工作真正貼近民意。