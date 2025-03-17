關愛隊9月換屆 勞福局正研究未來發展：有心人會繼續服務

去年施政報告提出，今年第二季將關愛隊支援長者及照顧者計劃，擴展至全港18區。社署預計下月開始提供服務，各關愛隊預料在12個月的計劃期內，接觸超過6萬個有需要住戶，署方會向關愛隊提供培訓，以掌握基本溝通技巧和相關地區福利服務資訊。

A4聯盟議員林素蔚表示，關愛隊兩年服務年期9月後屆滿，如果到時換人，關注有關計劃的銜接問題。

未必能進入私人屋苑「洗樓」 議員關注如何找出隱蔽長者

工聯會議員鄧家彪說，關愛隊未必能進入私人屋苑「洗樓」，關注如何能找出「隱蔽長者」，建議政府用好現時社署的資料庫，改善服務申請的表格，以知悉長者是否「雙老」或「獨老」，向他們提供支援。