關日華稱季節流感升幅屬預期　將觀察長假後情況

對於近期季節性流感個案上升，香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華在接受電台訪問時表示，個案的升幅是預期之內。並指因為本港上月解除防疫措施，故流感季節被推遲，因此在復活節長假期後，會繼續觀察爆發的情況。

關日華今早（8日）接受商台訪問。他表示外國在解除防疫措施後，流感的爆發情況嚴重，預計香港亦會發生類似狀況。關指如果同時感染新冠病毒及甲型流感病毒等，會有較大機會引發併發症，故長期病患者以及免疫力差的人士，有機會出現肺炎、肝炎、腦炎等併發症。關呼籲，如果不適應戴口罩、勤洗手及避免上班上學等。

關又指出，本港在上月解除所有的防疫措施，故流感的季節被推遲，而平常的春季流感高峰期約為10至12星期，因此要在復活節長假期後，繼續觀察爆發情況。

籲家長及早為兒童接種流感疫苗

至於有關兒童在上星期因流感入院的較之前一周增加4成多，關指感染合胞病毒的兒童，住院時間普遍較長，出現併發症或重症的兒童多數是沒有接種流感疫苗，因此呼籲家長切勿掉以輕心。

另外有私家醫生表示，在採購流感的藥物特敏福時出現困難，關表示目前公立醫院藥物供應未有問題，又指治療流感，尤其是高危的群組，是較早階段採用特敏福較好，他指政府應該會在適當時候採購藥物。