關日華：兒童染上呼吸道病毒入院個案增多

黃竹坑及東涌早前分別有學校爆發上呼吸道感染個案，共涉及47名學童，全部人情況穩定、對新型肺炎快速測試呈陰性。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今日（20）接受電台訪問時表示，解除口罩令後，兒童感染上呼吸道病毒後需入院的個案增多，包括合胞病毒、流感病毒、副流感病毒、腺病毒及腸病毒個案，均呈上升趨勢；部份早產嬰兒更要入住兒童深切治療部，或需長期住院1至2周。不過他指，醫療系統仍負荷到，醫院會靈活調配病床及人手。



關日華表示，以合胞病毒為例，以往一般只在冬季至初春較活躍，但受氣候暖化影響，病毒活躍程度未見跟隨季節明顯變化，已變成周年性活躍的呼吸道病毒。他說，不少受感染兒童都被家中成人傳染，提醒市民在家中都要做好個人衛生措施，包括勤洗手，若染疫幼童病情轉差，例如感到疲倦、呼吸困難或食欲不振，應盡快求醫。