關日華：新冠感染個案仍處高位　未見回落趨勢

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華，在出席電台的節目訪問中表示，近期本地的新冠感染個案仍處於高位，而且幾乎主導各類呼吸道感染個案，未見有回落的趨勢，呼籲未接種疫苗人士接種。
關日華今早（16日）出席商業電台的節目訪問，他提到本地的新冠感染個案，在近日仍處於高位，而且未見有回落趨勢。他指雖然目前流行的JN.1病毒株，重症率機會不高，但若個案增加，重症的比例仍然會增加。他指新冠病毒始終並不簡單，如果沒有接種疫苗，缺乏抗體的保護，有機會在感染後誘發急性肺炎或併發性細菌感染，亦有可能因為細菌的因子風暴，而引發其他病患。至於兒童感染亦可能會出現嘶哮症等。
本港今年錄三宗麻疹個案
關又提到，除了新冠以外，流感、副流感等疾病個案都有上升，稱這些病毒好似永遠都不會離開，徘徊在市民身邊，令醫院的病房長期擠迫。他指世界衞生組織（WHO）對今個年度的流感活躍類型預測準確，呼籲市民接種疫苗，並要對疫苗有信心。
另外有關於世界各地的麻疹爆發，關表示部份地區因為人們在疫情時有各種原因未有接種疫苗，在復常後各地人流往來頻繁，令麻疹大規模爆發。他透露香港今年已錄得3宗的麻疹個案，當中2宗是沒有外遊紀錄，因此反映麻疹有在香港徘徊的跡象，呼籲未接種兩針麻疹疫苗人士盡快補打。