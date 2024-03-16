關日華：新冠感染個案仍處高位　未見回落趨勢

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華，在出席電台的節目訪問中表示，近期本地的新冠感染個案仍處於高位，而且幾乎主導各類呼吸道感染個案，未見有回落的趨勢，呼籲未接種疫苗人士接種。

關日華今早（16日）出席商業電台的節目訪問，他提到本地的新冠感染個案，在近日仍處於高位，而且未見有回落趨勢。他指雖然目前流行的JN.1病毒株，重症率機會不高，但若個案增加，重症的比例仍然會增加。他指新冠病毒始終並不簡單，如果沒有接種疫苗，缺乏抗體的保護，有機會在感染後誘發急性肺炎或併發性細菌感染，亦有可能因為細菌的因子風暴，而引發其他病患。至於兒童感染亦可能會出現嘶哮症等。