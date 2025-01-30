關日華：流感個案正飆升　料新年期間流感數目會不斷增加

亞洲兒童傳染病學會主席關日華在香港電台節目《千禧年代》表示，現時流感個案正在飆升，新年期間市民拜年或外遊，預期流感數目會不斷增加。他說當局早前通報8宗兒童流感嚴重個案，當中一半涉及腦病變，亦即神智轉差及腦部發炎，部份患者是流感再加上細菌併發感染，容易令病情轉差，較高機會要深切治療。

對於其中一名8歲兒童感染甲型流感及甲型鏈球菌，引發敗血症。關日華說在日常生活中，約有8至10%人士本身有甲型鏈球菌，平時不會發病，當抵抗力不足，細菌有機會乘虛而入，嚴重情況下，甲型鏈球菌有機會進入血液，引致中毒性休克，情況很危險。