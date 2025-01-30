關日華：流感個案正飆升　料新年期間流感數目會不斷增加

亞洲兒童傳染病學會主席關日華在香港電台節目《千禧年代》表示，現時流感個案正在飆升，新年期間市民拜年或外遊，預期流感數目會不斷增加。他說當局早前通報8宗兒童流感嚴重個案，當中一半涉及腦病變，亦即神智轉差及腦部發炎，部份患者是流感再加上細菌併發感染，容易令病情轉差，較高機會要深切治療。
對於其中一名8歲兒童感染甲型流感及甲型鏈球菌，引發敗血症。關日華說在日常生活中，約有8至10%人士本身有甲型鏈球菌，平時不會發病，當抵抗力不足，細菌有機會乘虛而入，嚴重情況下，甲型鏈球菌有機會進入血液，引致中毒性休克，情況很危險。
關日華指出，幼童、長者及長期病患人士尤其要小心，細菌容易入侵，但強調即使健康人士都不應忽略細菌感染，因為感染病毒後，任何人的免疫系統都會暫時受到壓抑，細菌會入侵。在這8宗兒童嚴重個案中，有兩人是細菌併發感染。
被問到部份個案已接種疫苗，關日華說打疫苗確實能減少重症和減低入院機會，但要視乎感染流感人士的身體狀況，包括有否隱疾或抵抗力較差，如果流感加上其他病毒，例如人類偏肺病毒或合胞病毒，即使已打流感針，病情有機會比較差。他提醒父母如果留意到子女出現重症病徵，應盡快求診，例如持續發高燒，若早點使用抗病毒藥，將能夠減低病毒導致身體轉差情況。
原文刊登於 香港電台