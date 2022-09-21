關注人口老齡化 推動社會多元共融 恒隆全國性周年義工日 齊參與義工服務

每個人都有老去的一日，隨著近年出生率下降和全球人口老化問題日益嚴重，將衍生出連串長者照顧的問題，包括長者健康如認知障礙症患者、獨居長者等，這些有需要的長者在日常生活上亦面對不同挑戰，需要社會各界的關注和幫助。恒隆地產（恒隆）於剛過去周六(9月17日)舉行的全國性周年義工日，便以「多元共融 ─ 關愛長者」為主題，希望喚起社會各界關愛長者。

今年適逢恒隆一心義工隊成立十周年，為慶祝這個特別的日子，逾1,200名恒隆義工今年於全國性周年義工日，在香港和內地九個城市同步舉行各具特色的活動，向近5,500名長者表達心意，構建關愛共融的社會。

贈千份 「五感寶盒」 助認知障礙症患者 鍛鍊感官

恒隆地產行政總裁盧韋柏於活動當天與一眾恒隆管理層，率領100名義工前往大嶼山，與認知障礙症長者及其照顧者在大自然環境下進行五感歷「耆」體驗，包括製作土窯薄餅、創作樹板畫、森林療癒工作坊等；部分義工亦前往大澳探訪區內的體弱長者，照顧他們的身心健康。義工隊亦為參與活動的認知障礙症患者家庭及社區的有需要人士送贈1,000份「五感寶盒」訓練工具，讓認知障礙症患者可在家中鍛鍊感官，延緩病情。