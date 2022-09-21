關注人口老齡化 推動社會多元共融 恒隆全國性周年義工日 齊參與義工服務

每個人都有老去的一日，隨著近年出生率下降和全球人口老化問題日益嚴重，將衍生出連串長者照顧的問題，包括長者健康如認知障礙症患者、獨居長者等，這些有需要的長者在日常生活上亦面對不同挑戰，需要社會各界的關注和幫助。恒隆地產（恒隆）於剛過去周六(9月17日)舉行的全國性周年義工日，便以「多元共融 ─ 關愛長者」為主題，希望喚起社會各界關愛長者。
今年適逢恒隆一心義工隊成立十周年，為慶祝這個特別的日子，逾1,200名恒隆義工今年於全國性周年義工日，在香港和內地九個城市同步舉行各具特色的活動，向近5,500名長者表達心意，構建關愛共融的社會。
贈千份「五感寶盒」 助認知障礙症患者鍛鍊感官
恒隆地產行政總裁盧韋柏於活動當天與一眾恒隆管理層，率領100名義工前往大嶼山，與認知障礙症長者及其照顧者在大自然環境下進行五感歷「耆」體驗，包括製作土窯薄餅、創作樹板畫、森林療癒工作坊等；部分義工亦前往大澳探訪區內的體弱長者，照顧他們的身心健康。義工隊亦為參與活動的認知障礙症患者家庭及社區的有需要人士送贈1,000份「五感寶盒」訓練工具，讓認知障礙症患者可在家中鍛鍊感官，延緩病情。
針對不同需要提供適切緩助
除了香港外，於內地九個城市的恒隆一心義工隊，亦舉辦了不同形式的義工活動，包括探訪安老院舍、派發手工禮品包、幫助打掃房屋衞生、提供愛心理髮服務、組織聚會及互動遊戲等，關懷各地長者的不同需要並提供適切的關懷和支援。
盧韋柏亦表示，恒隆一直心繫社群，積極透過社區投資項目回饋社會，提升大眾福祉，推動社會多元共融；而恒隆一心義工隊成立十周年是重要里程碑，他衷心感謝義工隊十年來一直秉持恒隆『只選好的 只做對的』理念，為社區可持續發展出力。
十年努力 構建關愛共融社區
於2012年在香港成立的恒隆一心義工隊，至今已在香港和內地九個城市的11個項目成立了12支義工隊，積極與不同社區團體及慈善機構合作，為社會上有需要人士獻上關愛與支援，就各地社區的不同需要提供不同服務，其中重點開展多元共融、關顧長者、青少年教育與發展以及環境保護等各類義工服務，超過9,500名義工參與其中，累計服務時數逾112,000小時。