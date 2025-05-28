關注港鐵今年發生3宗事故 李家超︰提升系統管理強化應變能力

港鐵將軍澳綫上周四放工時間發生故障，服務受阻5小時。行政長官李家超表示，關注港鐵今年來發生的3宗事故，尤其上周四將軍澳綫受阻事件，情況嚴重，反映港鐵應急和處理突發事件的力量不足。他期望港鐵汲取教訓，做好整個系統的強化工作。

李家超昨在行政會議前提及，運輸及物流局前日已要求港鐵公司在一個月內提交全面調查報告和提出應對措施。他又指，港鐵是本港主要交通工具，平均日載超過500萬人次乘客，對港鐵提出4點要求︰全面有系統地審視整個鐵路網絡，提升系統管理，增強維修保養水平、設備和更新部件，善用科技，制定恆常風險監察和評估系統；強化應急和處理突發事件的能力和訓練，包括事故通報和資訊發放，建立應變團隊，強化部署，加強通訊裝備，並進行定期演練；加強服務停運時的交通接駁，做好壓力測試和演練，要設計有效的訊息發布機制，提高發放訊息的及時性和廣泛性；運輸及物流局、運輸署及機電工程署要發揮監督及指導作用，尤其有關港鐵設施更新、維修保養、科技應用系統和人員提升的5年計劃落實工作。