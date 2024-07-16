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2024-07-16 13:02:14

關注組要求維持非指定地區強拍門檻　狄志遠：過去僅6宗強拍有競爭屬「假強拍」

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狄志遠表示，過去只有6宗強拍有競爭屬「假強拍」。

狄志遠表示，過去只有6宗強拍有競爭屬「假強拍」。(陳芷晴攝)

政府建議將非指定地區私人樓宇的強制售賣門檻從80%降至70%，相關修例明日(17日)會在立法會恢復二讀辯論。反對降低強拍門檻關注組今日(16日)到政府總部外請願，要求維持非指定地區強拍門檻。新思維主席狄志遠指出過往有160多宗強拍，只有6宗是有競爭、多於一口價，反問這是甚麼拍賣會，其實是「假強拍」。

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關注組希望政府提供補貼

狄志遠聯同關注組一同請願，指同意需要舊區重建，但需平衡小業主權益。香港有超過3,000幢「三無大廈」，業主多為長者，往往缺乏市場資訊及專業支援，在面對發展商時處於弱勢地位，只能接受各方要求而被剝削，「講得唔好聽，只係等唔好嘅後果」。他指修例後等於可以改善居民生活環境的想法是一廂情願，因為「買定唔買嘅主動權喺發展商」，他們只是想賺取最大利潤，改善環境只是副產品。他強調強拍只是其中一個舊樓重建途徑，還可以為舊樓做好維修工作等改善樓宇老化現象。狄志遠已提出修正案，他呼籲所有立法會議員，特別是關注基層的政黨，認真考慮修正案的重要性。

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反對降低強拍門檻關注組代表表示，在當前經濟環境下，降低強拍門檻的時機並不恰當。他們指出目前樓市低迷，發展商對重建興趣減弱，降低門檻不僅無助於加速舊區重建，還可能導致小業主在不利的條件下被迫出售物業。關注組強調強拍後，小業主不僅面對低價賣出物業的風險，還要承擔巨額的搬遷和裝修費用，希望政府提供額外補貼。

新思維社區幹事彭意婷指出，是次修例並未充分考慮小業主的實際困境。她表示在強拍訴訟過程中，小業主面臨巨大的財政和精神壓力，特別是在聘請法律專業人士和其他專家方面。

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