防止虐待兒童會上年度接187宗懷疑個案　倡訂立兒童心理虐待法例

虐兒個案在社會上時有聽聞，防止虐待兒童會上年度接獲逾1,200宗熱線舉報及諮詢，當中屬懷疑虐兒的約一成半個案，涉及超過200名兒童、近七成懷疑施虐者是家庭成員。組織提到，心理虐待數字偏低或與社會不辨識或察覺嚴重性有關，建議政府訂立相關法例提升公眾認識，並希望立法會盡快通過《強制舉報虐待兒童條例草案》和立法全面禁止體罰。

防止虐待兒童會在2022/23年度接獲1,232宗熱線舉報及諮詢服務，按年度增加約8.5%，187宗懷疑虐兒個案涉及的222名兒童，最多是介乎6至8歲，其次是9至11歲和3至5歲組別。個案的206名懷疑施虐者有近七成為家庭成員，當中逾半為身體虐待，105宗個案佔整體56%，其次為31宗的心理虐待、20宗多種虐待和16宗性侵犯、15宗疏忽照顧。

組織提到，心理虐待的行為包括羞辱、驚嚇、孤立、剝削及漠視兒童的情緒反應等，行為都令兒童覺得自身沒有用、一無是處、沒有價值等，而一些帶羞辱詞語的指罵更會造成心理損害，如「生嚿叉燒好過生佢」、「垃圾」等。雖然相關舉報數字一直偏低，但組織直言不代表情況不嚴重，認為很多人都不理解甚麼是心理虐待，以及較難辨識或察覺其嚴重性，使相關個案被嚴重忽視、沒有作出舉報。

促立法全面禁體罰

對於近七成懷疑施虐者為家庭成員，組織稱受虐兒童會對施虐家庭成員失去信心，也可能會產生恐懼、性格變得內向等，最深遠影響是缺乏安全感，以致自信心及自我形象低落、降低對人信任程度，甚至在人際關係上產生障礙等。