防止虐待兒童會年接185宗懷疑虐兒個案 七成施虐者為家庭成員 專業人士舉報升一成

曾受虐待的兒童，身心難免留下難以療愈的創傷，情況值得社會關注！防止虐待兒童會回顧2023/24年數據，該會的求助熱線全年接獲1,059宗舉報及諮詢，當中有185宗為懷疑虐兒個案，涉身體及心理虐待佔最多；懷疑施虐者七成為家庭成員。該會總幹事表示，家長體罰子女容易不自覺地變本加厲，被虐兒童或養成暴力解決問題的觀念，甚至把虐待行為轉施下一代。另外，會方提到《強制舉報虐待兒童條例草案》的審議工作，促使專業人士的舉報數字上升一成，建議當局在條例過渡期內，備妥有關支持配套，使機制能充分發揮效用。 防止虐待兒童會昨回顧2023/24年工作提及，「求助及親子支援熱線」共接到1,059宗舉報及諮詢服務，當中有185宗(17%)為懷疑虐兒個案，涉及215名兒童，最高危的組別是介乎6至8歲(20%)，其次是3至5歲(19%)，年齡在9至11歲的也有17%；身體虐待個案的比率佔最高，佔60%，其次為疏忽照顧(13%)。

懷疑虐兒個案類型比較

關注心理虐待較難辨識 防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，有18宗(10%)為心理虐待個案，13宗兒童懷疑同時被身體虐待及心理虐待；強調心理虐待較難辨識，且大眾對其理解不足，故「舉報數字一直偏低，唔代表情況不嚴重」。她提醒心理虐待包括羞辱、驚嚇、孤立、剝削及漠視兒童的情緒反應，而損害兒童的行為、認知、情感或生理功能，籲政府提供更多相關教育。 至於懷疑施虐者，七成個案為家庭成員，其中32%為母親，23%為父親、11%涉及父母二人。而餘下三成則是親戚、朋友、教師、保姆等非家庭成員。黃翠玲指，許多家長可能認為體罰是一種有效的管教方法，但體罰不單無助管教，反令親子關係疏離；兒童會對施虐的家長或家庭成員失去信心，長遠會令其缺乏安全感、在人際關係上產生障礙。她續指，孩子也可能會倣效家長，「好似影印機咁，學習父母嘅表達方法」，未來會傾向以暴易暴，甚至成為施虐者。 黃翠玲建議當局，應提升公眾對兒童心理虐待的認識，並訂立清晰的兒童心理虐待法例；推行有系統的家長教育課程，傳遞正面管教子女方法；倡以非暴力方式管教兒童，並立法禁止包括家庭中的體罰行為。



專業人士舉報查詢增 另外，《強制舉報虐待兒童條例》已於今年7月19日刊憲，並在2026年1月正式生效，強制社福、教育及醫療界別等專業人士，須舉報嚴重虐兒個案。黃翠玲表示，條例草案的審議工作，令專業人士的舉報和查詢數字有所提升，由上年度的80宗(6%)升至本年度183宗(17%)。她相信隨著法例於2026年實施，社會對虐兒的關注逐漸上升，屆時專業人士的舉報數字會繼續增加。黃翠玲期望當局在18個月過渡期內，備妥有關支持配套，如舉報者指南、相關專業人士培訓、緊急住宿安置及宣傳教育等，使機制能充分發揮效用。她又提到，專業同工非常關注法律的實際行使方式，以及明年年中推出的強制舉報者指南；「我哋(業界)亦想公眾人士認識指南」，相信指南同樣能加深公眾對虐待行為的認知。