防止虐待兒童會接185宗懷疑虐兒個案 專業人士虐兒舉報或查詢升一成(李朗僑攝)

防止虐待兒童會今日(14日)表示，該會於2023/24財政年度共接到1,059宗熱線舉報及諮詢服務，當中有185 宗(17%)為懷疑虐兒個案，懷疑施虐者七成為家庭成員，多宗個案手法，以身體及心理虐待佔最多；專家表示，家長行使體罰容易不自覺地變本加厲，促體罰亦應立法全面禁止。另外，《強制舉報虐待兒童條例草案》的審議工作，促使專業人士的舉報數字上升一成；會方建議當局在過渡期內，備妥有關支持配套，使機制能充分發揮效用。 防止虐待兒童會回顧2023/24財政年度的工作，其中該會電話熱線共接到1,059宗熱線舉報及諮詢服務，當中有185宗(17%)為懷疑虐兒個案，涉及215名兒童，最高危的組別是介乎6至8歲(20%)，其次是3至5歲(19%)，年齡在9至11歲的也有17%。

會方續指，身體虐待個案的比率佔最高，佔60%，其次為疏忽照顧(13%)。另有18宗(10%)為心理虐待個案，13宗兒童懷疑同時被身體虐待及心理虐待。 防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，心理虐待包括羞辱、 驚嚇、孤立、剝削及漠視兒童的情緒反應，而損害兒童的行為、認知、情感或生理功能。 她強調，心理虐待較難辨識或察覺其嚴重性，且大眾不太理解甚麼是心理虐待，故過去舉報數字一直偏低並不代表情況不嚴重。

防止虐待兒童會接185宗懷疑虐兒個案 專業人士虐兒舉報或查詢升一成。(資料圖片)

七成個案施虐者為家庭成員 至於懷疑施虐者，有七成個案為家庭成員，其中32%為母親，23%為父親、11%涉及父母二人、另有個案的懷疑施虐者則是繼母、祖母、兄弟等。黃翠玲表示，受虐兒童會對施虐的家長或家庭成員失去信心，長遠會令其缺乏安全感、自信心及自我形象低落，甚至在人際關係上產生障礙；家長應學習正面管教的知識和技巧。

她續指，許多家長可能認為體罰是一種有效的管教方法，可管控及改善兒童的行為。但事實上體罰不單無助管教，反令親子關係疏離，童更會學到以暴易暴，促體罰亦應立法全面禁止。 專業人士舉報數字有所提升 另外，《強制舉報虐待兒童條例》已於2024年7月19日刊憲，強制社福、教育及醫療界別等專業人士，須舉報嚴重虐兒個案。黃翠玲表示，條例草案的審議工作，促使專業人士的舉報和查詢數字有所提升，由上年度80宗(6%)升至本年度183宗(17%)。她相信隨著法例於2026年實施，社會對虐兒的關注逐漸上升，屆時專業人士的舉報數字會繼續增加。

黃翠玲期望當局在18個月過渡期內，備妥有關支持配套，如舉報者指南、相關專業人士培訓、緊急住宿安置及宣傳教育等，使機制能充分發揮效用。她提到，專業同工非常關注法律的實際行使方式，以及明年年中推出的強制舉報者指南；「我哋(業界)亦係想公眾人士認識指南」，黃翠玲希望，指南同樣能加深公眾對虐待行為的認知。