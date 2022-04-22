防疫初鬆綁｜人潮湧主題樂園 報復式晚市 商場料周末生意增五成

社交距離措施昨起首階段放寬，市面即生氣勃勃，處處人潮！其中，兩大主題樂園各有fans一早排隊等入場；自新春期間關閉的黃大仙祠也有數十善信一早等待入祠參拜。相隔多月恢復晚市堂食，加上可4人一枱，「6點後變死城」的場景不再，食肆外再現等候入座的人龍，有食客笑言等到「鬚都長」。大型酒樓仍期待全面放寬人數及營業時間限制，同時亦準備新菜式和優惠，望以誠意回饋捧場客。市民出街「食、買、玩」，有商場看準時機，加碼消費獎賞配合復市，料周末顧客及營業額將較上月分別大增七成及五成。
(攝影：鍾式明、林俊源、陳奕釗、蘇文傑)
久休重開的海洋公園，昨一早門外已有逾百人等候入場，公園特別提早20分鐘、於9時40分開門，並準備了200份包括縮骨遮和公仔的小禮包送給賓客，有市民入場後即與職員合照留紀念。有結伴到海洋公園遊玩的中學生表示，疫情下經常困在家中，趁開學前與好友來放鬆一下，並特意趁早上時間入園，排隊時亦會保持社交距離及做好防疫措施。來到樂園，他們均稱最期待玩過山車，亦有同學稱若海洋公園將來沒有機動遊戲，會轉場到另一主題樂園，對園內動物就「唔太掛住」；另有同學則笑言「掛住佢哋(動物館)嘅冷氣」。帶同年幼子女入園的陳太表示準備了搓手液等，保障衛生，園內活動也盡量不除口罩，不過因「小朋友也要食嘢，也會到餐廳用膳」。對於要打針掃碼，他們均稱為保障自己，亦已習慣掃碼，不感麻煩。
海洋公園主席劉鳴煒表示，市民踴躍入場，相信不少人抗疫疲勞，希望有更多戶外活動，認為公園可重開是好事。不過，水上樂園何時重開則仍有待政府放寬泳池及沙灘的時間表。劉鳴煒又稱與旅遊業界均期望疫情好轉，對內對外也能恢復通關，至於公園的「重生方案」仍在招標階段。公園行政總裁黃嗣輝指，希望疫情減退，到海洋公園的遊人可彌補休園期間的人數，又稱所有員工每日需快測陰性才可上班。至於園內的小食檔及餐廳亦重開，市民可到指定小食區進食。
迪士尼樂園同於昨晨重開，同樣有大批fans等入場；開放入場一刻，不少市民即奔跑入場，搶快排隊與主題人物拍照或玩機動遊戲。樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，對重迎賓客感興奮。
長者忘記帶針紙被拒入祠
黃大仙祠在今波疫情關閉逾2個月，同樣有善信排隊等開門。在疫苗通行證規定下，善信入祠目前須打一針，有長者指忘記帶針紙，被拒入祠，惟在門外祈福。今波閉園適逢農曆年，善信未能親到太歲元辰殿拜太歲，園方早前宣布延長讓犯太歲人士免費進殿參拜安排，屬虎、猴、蛇和豬的朋友即日至5月29日期間，出示身份證明文件可免費入殿。另外佛誕將至，昂坪360早前亦與寶蓮禪寺推出纜車門票半價優惠。
「不夜城」活力重現
本港昨亦復見「不夜城」的活力，多區餐廳門外均有食客排隊等候入座。其中銅鑼灣的酒樓太湖海鮮城，幾近爆滿，晚市開始短短1小時亦見有「翻枱」。董事總經理何竟成表示，首周訂座率十分理想，感謝食客支持，又特別準備「食800減100」優惠及推出5至6款新菜式，冀表誠意，讓食客回來食得開心。他續指，雖然未完全恢復正常營業，但「多晚市就多四成生意，加起午市本來四成也有八成」，若僅靠午市四成生意難以維持。食客梁先生笑言等恢復晚市「等到鬚都長」，更指1月7日停晚市「最後一餐」也是來光顧，今晚又即來食「復市第一餐」。他認為疫苗通行證若更早推出更好，讓業界更早有條件適度復市。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍形容，恢復晚市堂食對業界是「止血」，加上市民需求「顯著」，其連鎖燒肉店「牛角」的訂座未來兩周已經爆滿，相信生意可由現時只有疫情前的四成，回升至八成。他亦相信，「最黑暗日子終於捱過」，期望當局不要再收緊社交措施，但預計下月8日、即母親節前可再放寬食肆營業限制的機會很微。
商場料人財兩旺
首日放寬疫限即人潮湧現，相信未來數天將有更多市民出街「食、買、玩」度周末，不少商場已推出優惠吸客，新鴻基地產旗下15大商場宣布加碼消費券獎賞200萬元，累計總值1,200萬獎賞優惠，包括「HK$1請睇戲」、晚市堂食賺美食電影優券等。新地代理執行董事馮秀炎表示，限聚令放寬、尤其食肆晚市重開，令商場正常營運時間由每日7小時增至11小時，客人逗留更耐，料今周末人流及營業額可分別按月升七成及五成。