防疫初鬆綁｜人潮湧主題樂園 報復式晚市 商場料周末生意增五成

社交距離措施昨起首階段放寬，市面即生氣勃勃，處處人潮！其中，兩大主題樂園各有fans一早排隊等入場；自新春期間關閉的黃大仙祠也有數十善信一早等待入祠參拜。相隔多月恢復晚市堂食，加上可4人一枱，「6點後變死城」的場景不再，食肆外再現等候入座的人龍，有食客笑言等到「鬚都長」。大型酒樓仍期待全面放寬人數及營業時間限制，同時亦準備新菜式和優惠，望以誠意回饋捧場客。市民出街「食、買、玩」，有商場看準時機，加碼消費獎賞配合復市，料周末顧客及營業額將較上月分別大增七成及五成。

(攝影：鍾式明、林俊源、陳奕釗、蘇文傑)

久休重開的海洋公園，昨一早門外已有逾百人等候入場，公園特別提早20分鐘、於9時40分開門，並準備了200份包括縮骨遮和公仔的小禮包送給賓客，有市民入場後即與職員合照留紀念。有結伴到海洋公園遊玩的中學生表示，疫情下經常困在家中，趁開學前與好友來放鬆一下，並特意趁早上時間入園，排隊時亦會保持社交距離及做好防疫措施。來到樂園，他們均稱最期待玩過山車，亦有同學稱若海洋公園將來沒有機動遊戲，會轉場到另一主題樂園，對園內動物就「唔太掛住」；另有同學則笑言「掛住佢哋(動物館)嘅冷氣」。帶同年幼子女入園的陳太表示準備了搓手液等，保障衛生，園內活動也盡量不除口罩，不過因「小朋友也要食嘢，也會到餐廳用膳」。對於要打針掃碼，他們均稱為保障自己，亦已習慣掃碼，不感麻煩。

海洋公園主席劉鳴煒表示，市民踴躍入場，相信不少人抗疫疲勞，希望有更多戶外活動，認為公園可重開是好事。不過，水上樂園何時重開則仍有待政府放寬泳池及沙灘的時間表。劉鳴煒又稱與旅遊業界均期望疫情好轉，對內對外也能恢復通關，至於公園的「重生方案」仍在招標階段。公園行政總裁黃嗣輝指，希望疫情減退，到海洋公園的遊人可彌補休園期間的人數，又稱所有員工每日需快測陰性才可上班。至於園內的小食檔及餐廳亦重開，市民可到指定小食區進食。

迪士尼樂園同於昨晨重開，同樣有大批fans等入場；開放入場一刻，不少市民即奔跑入場，搶快排隊與主題人物拍照或玩機動遊戲。樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，對重迎賓客感興奮。