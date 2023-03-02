防疫執法｜「口罩令」巡查行動1611萬次稱冠　警方執法數目最多

《預防及控制疾病條例》2020年起實施，本報向8個獲授權執法部門查詢，自《條例》生效來截至2月底，就第599F章(下稱「限開放令」)、第599G章(下稱「限聚令」)、第599I章(下稱「口罩令」)、第 599L章(下稱「疫苗通行證」)的執法數字。

康文署巡查最密 但從未票控或檢控

根據各政府部門向本報提供的執法數字，「限開放令」實施至今，餐飲業務處所方面，巡查次數最多是的食環署，總數逾175萬次，當中有2,658次檢控，及290次票控。至於表列處所方面，康文署巡查次數最為頻密，共約38.8萬次，同時亦是勸喻次數最多的部門，達13.3萬次，但從未曾票控或檢控。