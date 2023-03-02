防疫執法｜「口罩令」巡查行動1611萬次稱冠　警方執法數目最多

《預防及控制疾病條例》2020年起實施，本報向8個獲授權執法部門查詢，自《條例》生效來截至2月底，就第599F章(下稱「限開放令」)、第599G章(下稱「限聚令」)、第599I章(下稱「口罩令」)、第 599L章(下稱「疫苗通行證」)的執法數字。
康文署巡查最密 但從未票控或檢控
根據各政府部門向本報提供的執法數字，「限開放令」實施至今，餐飲業務處所方面，巡查次數最多是的食環署，總數逾175萬次，當中有2,658次檢控，及290次票控。至於表列處所方面，康文署巡查次數最為頻密，共約38.8萬次，同時亦是勸喻次數最多的部門，達13.3萬次，但從未曾票控或檢控。
「口罩令」巡查達1611萬次
而「口罩令」生效共959日，執法部門巡查達1,611萬次，期間作出77.8萬次勸喻，並發出約2.29萬張定額罰款通知書和作出110次檢控。巡查方面，以康文署的250萬次為最多，佔總數15.5%，其次是132萬次的食環署，衛生署期內亦曾巡查15.8萬次。至於票控方面，警務署共發出逾2.1萬張告票，佔總數94.1%。
「限聚令」98.6%由警方發檢控
至於「限聚令」由 2020年3月29日起實施，當中經歷了多次上限人數改變，在嚴峻時期一度實施二人限聚。違反限聚令的定額罰款通知書金額，亦曾一度改變，由2,000元增加至5,000元。當中，執法部門巡查亦達逾313萬次，並發出3.4萬張定額罰款通知書，當中有3.3萬張是由警方發出。而800個檢控個案，亦有98.6%、即789個檢控是由警方處理。
疫苗通行證執法警方同稱冠
另外，「疫苗通行證」方面，各部門在表列處所巡查數目為13.1萬次，當中只涉及27宗定額罰款，當中有26宗由警方發出；至於5宗檢控中，亦有4宗由警方執法。至於餐飲業務處所，巡查數目則達48.1萬次，涉及84宗定額罰款，有65宗由警方發出；另有20宗檢控，當中11宗由食環署負責。