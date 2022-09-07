防疫按實際環境決定 李家超：團隊內部團結 關係愉快良好

本港連日新冠肺炎確診破萬，但社會對放寬檢疫措施需求殷切。行政長官李家超昨回應會否取消酒店檢疫時表示，政府是按照數據以及香港實際情況推行防疫措施，強調政府團隊在防疫抗疫方面是團結及一致推行。他又透露，仍在與內地商討「逆隔離」方案，已制定核酸測試的標準。

行政會議結束近2個月「暑假」，昨日復會。特首李家超在行會前向傳媒表示，現時每日確診徘徊一萬宗，增加高風險人士的生命安全風險，亦加重醫療體系負荷。他解釋，現時95%的死亡個案都涉及60歲或以上長者，但長者疫苗接種率仍不理想，特別是80歲或以上的長者有兩、三成從未接種新冠疫苗。而自8月至今有約20名兒童因為確診變為重症或需進入深切治療部，亦有一人不幸死亡，惟12歲以下兒童仍有約兩成未接種第一針，6個月至3歲以下的更有超過八成未接種。他呼籲市民盡快接種疫苗，否則後悔莫及。

7人違反「疫苗通行證」收告票

他又稱，當局會加強執法，嚴厲處理違反檢疫規則人士。警方於過去一周已拘捕4名違反「紅碼」人士，亦有7人因違反「疫苗通行證」而收到告票。當局亦就違反防疫措施發出逾650張告票，並檢控50人。

本港將於11月舉辦七人欖球賽和金融峰會，惟本港疫情仍然高企。李家超被問及防疫措施將會放寬還是收緊，以及抵港人士檢疫安排會否由現時「3+4」放寬至「0+7」。他指本港防疫政策是基於數據和香港實際情況作決定，重申現時防疫五大原則，包括「不躺平」去控制確診數字，減重症、減死亡，保護高風險人士，精準識別不同風險人士，以及平衡風險和社會日常和經濟活動需要。

李家超又稱，在防疫抗疫上，政府團隊團結，各人的工作關係都非常愉快和良好。他指，團隊內部每次討論政策都會談到當中利弊，討論後所決定的都是一致地推行，內部亦以此原則工作；重申政府團隊精神是團結、愉快以及一致推行，以最小代價達致最大效果。

另外，港府上周向粵方提出「逆向隔離」建議。李家超指，正就「逆隔離」與內地商討，已制定核酸測試的標準；至於如何用「閉環」形式，以及如何將需要接受「逆隔離」人士送到內地，則正與內地相關當局討論。他稱，現時內地有疫情管控需要，大家共同處理疫情期間，故需要時間探討。