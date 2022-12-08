防疫措施未隨隔離檢疫期放寬　江玉歡表明失望　對小商戶雪上加霜

政府明日(9日)起放寬隔離和檢疫安排，確診者和密切接觸者分別最快隔離或檢疫5日便可放「疫監」，惟現有社交距離措施和「口罩令」等，將維持多兩周至本月28日，橫跨冬至和聖誕節假期。選委界立法會議員江玉歡接受本報查詢時形容，相關放寬只是復常路上的「微細一步」，認為只有外遊後或在港不幸確診的市民受惠，對社會上其他人並無幫助。
形容放寬隔離檢疫只屬「微細一步」
對於社交距離措施未有放寬，江玉歡對此感到失望，直言任何地方只要選擇邁向復常路，確診宗數定必會上升，「唔能夠一邊講復常，那邊廂就要市民『勒緊褲頭』。」
江玉歡指出，政府在推出「0+3」、舉行國際七人欖球賽等大型活動一刻，理應要預計到升勢和醫療系統承受能力，並斥責政府不應只概括形容醫療系統承受巨大壓力，「應該講清楚欠幾多病床、欠幾多人手。」
促准每周核酸檢測代替接種疫苗
現有安排涵蓋冬至和聖誕節檔期，江玉歡坦言對商界特別是食肆而言，無疑是雪上加霜，又認為不少港人會把握假期外遊，「點解普天同慶嘅日子要留喺香港戴口罩？」內地昨日公布「新10條」防疫措施，江玉歡形容中央在體恤民間疾苦後，決定放寬一些境內的防疫措施，並指防疫除影響經濟，還會對市民造成心理影響，「(只有)當經濟好，市民心理就會好。」
政府今日明言，現無意考慮放寬「疫苗通行證」措施，江玉歡促請政府容許不符資格的市民，以每周核酸檢測一次代替打針，「依家令佢哋冇得外出食飯……(建議)只係想開返條『通道』畀人食餐飯」，並指「疫苗通行證」措施令數以十萬計市民日常生活受影響。