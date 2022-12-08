防疫措施未隨隔離檢疫期放寬　江玉歡表明失望　對小商戶雪上加霜

政府宣布放寬隔離和檢疫期的要求，最短縮至5日，但社交距離措施維持不變。(蘇文傑攝)

政府明日(9日)起放寬隔離和檢疫安排，確診者和密切接觸者分別最快隔離或檢疫5日便可放「疫監」，惟現有社交距離措施和「口罩令」等，將維持多兩周至本月28日，橫跨冬至和聖誕節假期。選委界立法會議員江玉歡接受本報查詢時形容，相關放寬只是復常路上的「微細一步」，認為只有外遊後或在港不幸確診的市民受惠，對社會上其他人並無幫助。

形容放寬隔離檢疫只屬「微細一步」

對於社交距離措施未有放寬，江玉歡對此感到失望，直言任何地方只要選擇邁向復常路，確診宗數定必會上升，「唔能夠一邊講復常，那邊廂就要市民『勒緊褲頭』。」

江玉歡指出，政府在推出「0+3」、舉行國際七人欖球賽等大型活動一刻，理應要預計到升勢和醫療系統承受能力，並斥責政府不應只概括形容醫療系統承受巨大壓力，「應該講清楚欠幾多病床、欠幾多人手。」