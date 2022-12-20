防疫措施｜江玉歡批放寬「愈來愈碎」　續限制未打針者「社會和諧倒退」

政府冬至(22日)起放寬多項社交距離措施，包括撤銷進入酒吧、參加宴會等快速測試要求，以及餐飲、表列處所的容量人數上限等。立法會議員江玉歡接受本報查詢時，直言不滿意今次「碎步式放寬」，批評放寬步伐「愈來愈碎」。她又說，社會現時需要和諧和團結，惟維持不變的「疫苗通行證」措施將有打針和沒有打針的人群「愈推愈遠」，形容是「社會和諧倒退」。

促政府勿忽略未齊針的一群

江玉歡過去多次提倡以定期核酸檢測，用作符合「疫苗通行證」要求，但醫務衞生局副局長李夏茵今日(20日)反駁兩者屬不同概念，檢測只是證實有否確診而非防感染，檢測相比打針「只得一半效用」。江玉歡表示，身邊很多朋友即使打齊針仍然確診新型肺炎，質疑政府為何一邊放寬已打針人士的檢測要求，另一邊卻不放寬肯接受檢測、未齊針人士的活動，「打唔打都中，點解仲要堅持？」

今次放寬主要針對「疫苗通行證」下措施，江玉歡慨嘆沒有接種新冠疫苗的人沒有罪，直言政府應有同理心，在政府便利市民復常、回復自由活動時，不應忽略未打針的一群人，「10個月喇，佢哋太絕，真係好絕」，又說不讓數十萬未打針人士復常，背後影響的還有他們的家庭，認為維持政策無助推動社會和諧。

江玉歡參考內地最新的防疫策略，稱當地既不強迫打針，亦呼籲市民正面面對疫情，以及對準老弱群組防疫，「國內做法都比較人性化，唔明香港政府諗緊乜。」