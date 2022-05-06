防疫放寬 市民鬆一鬆 母親節食肆爆 8人餐旺場

本港昨增321宗新冠肺炎確診，隨疫情穩定，政府昨起提早放寬3項社交距離措施，不少市民已急不及待相約親友到食肆「8人一枱」飯聚，亦有人脫去口罩在戶外跑步做運動，泳客則「落水」享日光，逐步恢復日常生活；至於受疫情重擊的零售業，似乎仍需時恢復。本港3月零售總銷貨值跌13.8%，遜市場預期，不過在放寬防疫、電子消費券、周日母親節及佛誕假期的利好因素下，將能帶旺市場氣氛，為各行業「補水」，有酒樓負責人指母親節訂座已爆滿。

放寬8人一枱的首晚，市民羅先生一家即到酒樓共晉晚餐，他坦言氣氛好好多，透露當局公布放寬後，立即訂座，直言8人一枱方能更盡情用膳，可多選幾款菜式。適逢周日是母親節，太湖海鮮城董事何兆恒指，上月20日訂座已經爆滿，並有三分二客人通知由2張4人枱合併8人枱，亦可重推8人餐。惟疫情未完全退卻，加上未必所有市民打齊2針，部分家庭仍須留家慶祝，有商戶首推外賣母親節火鍋或即食餸包套餐，成功搶佔市場；亦有做同類生意的商戶指，相信放寬堂食吸引不少港人「復出」，銷情僅符調校後的期望。

新增確診數字連日徘徊「低三位數」，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指疫情穩定、有回落情況，但不能用單日數字判斷短期趨勢，又稱過去7日每日平均有319宗個案，較對上一組7日的日均449宗減少約30%。明起市民將享一連3日假期，歐家榮指適逢母親節，將有較多聚餐和跨家庭聚會，屆時傳播風險會增加，呼籲要繼續保持警覺。

回顧第五波疫情於3月肆虐，嚴重打擊本港銷售氣氛。最新公布的3月零售業銷貨額為238億元，按年跌13.8%，連跌兩個月，跌幅多過市場預期的12.6%，但較2月收窄0.8個百分點，按季則跌14.9%。其中，3月大部分零售類別銷貨值均錄得下跌，其中鞋類、有關製品及其他衣物配件銷貨值按年急挫約55%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌近37%；百貨公司貨品跌約17%；只有超市貨品維持2%的升幅。政府發言人預期，隨著疫情改善，政府逐步放寬社交距離措施，以及發放新一輪電子消費券，有望為零售業帶來支持。不過，香港零售管理協會主席謝邱安儀憂慮消費券刺激作用僅屬短暫，她指4月份每周的消費力均持續回落，預計5月份零售表現將比4月份疲弱。