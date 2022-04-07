防疫服務包｜派發站今啟用 補領者須提供姓名、電話、身份證號碼

府今起在全港設立89個「防疫服務包」補漏拾遺派發站。

港府今起在全港設立89個「防疫服務包」補漏拾遺派發站，讓未能收到「防疫服務包」的市民前往領取。各派發站亦會提供快速抗原測試包，讓有需要市民領取，以在明起三天自行檢測。

本報記者今日屯門建生社區會堂領取防疫包，由於未持有政府通知書，被現場人員要求填寫姓名、聯絡電話和身份證號碼首4個數字，方獲發防疫包。派發站場地輪候人數不多，禮堂內同時設多個櫃位處理市民查詢，整個過程毋須等候並僅花數十秒，非常順暢。

有讀者則向本報反映，在灣仔派發點擬領取防疫包，但職員指不是當區居住的居民，不能領取防疫包。職員僅提供4個快速檢測包，以便明起一連三日做快速測試，整個過程毋須登記任何個人資料。

特首林鄭月娥早前稱會以「非常寬鬆」方法派發防疫包，又稱「既不需上網登記，亦不需證明」。她今早被問及領取市民要留下資料時指，自己仍要求民政事務總署寬鬆處理，但部門或需取得一些基本資料。她稍後會詢問民政事務局取得資料的原因，但她肯定收集資料並非作其他用途，而是確保物資能交到有需要市民手上。

署理民政事務局局長陳積志視察補發站後指，當局確實採用較寬鬆方法，若市民攜卡前來領取服務包或只取測試劑，便不需填寫任何資料；但若沒有攜卡前來領取服務包，則需填寫少量資料作紀錄和核對。