防疫服務包｜要求全港市民4月8日至10日每天快速測試　林鄭月娥：非強制、非取代全民檢測

第五波疫情回落，政府今起派發「防疫服務包」，內裡包括20劑快速測試。特首林鄭月娥宣布，要求全港市民於4月8日至10日、即下周五至日每天進行一次快速測試，並按規定於24小時內呈報陽性結果。林鄭月娥強調，計劃並非強制，亦非取代全民強制檢測，形容只是「先做呢一次」，政府會繼續密切監察狀況，尋找適當進行全民檢測的時機。
林鄭月娥表示，近日確診數字、污水病毒量和封區檢測陽性比率均呈下降趨勢，並提及港大正進行「時點患病率監察」，在全港招募1萬名參加者分批按時讓他們進行快速測試，並曾於3月初發現陽性比率逾10%，至昨日已經回落至1.2%，若套落全港人口推算目前時點患病率為8萬至9萬人，個案包括新近感染及尚未康復患者，形容是「比較科學」評估疫情的方法。
林鄭月娥：猶如影張相了解感染比率
林鄭月娥認為，可透過快速測試檢視全港感染情況一次，形容猶如「影一張相」檢視全港人口感染比率，有利於日後制定抗疫措施。對於如何確保市民有遵從要求，她坦言，利用法律強制要求都未必一定確保所有人遵從，需要靠市民的公民責任，認為每人只需花數分鐘時間採樣檢測，便有助香港走出疫境。她續指，政府責任在於如何便利市民進行快速測試，包括派發防疫包和提供網上呈報平台。
林鄭月娥提及，至今共抽查2.43萬宗快速測試陽性呈報，佔6%，其中257宗覆檢呈陰性有257宗，佔抽查個案1%，包括兩宗懷疑故意虛報。
全民檢測仍是需要做
林鄭月娥重申，政府對於全民強制檢測的立場不變，仍然認為是有效的手段，尤其是要達致「清零」，惟推行全民檢測需要「講時機、講能力」，至今尚未能向市民交代何時推行。但她重申，全民檢測仍然需要做，仍然是政府議程內需要處理的事情。
對於9個國家的禁飛令昨日解除，林鄭月娥指，昨日程序一切順利，而檢疫酒店共提供近1.16萬間房，足夠應付抵港旅客需求，認為並非「一房難求」。但她承認，部分酒店預訂情況或會較緊張，但涉及市民按質素、價錢和地點選擇酒店的權利，政府不會按「每個五星級、四星級、三星級」的供應而指定更多檢疫酒店，但整體供應不足便會作出檢視。