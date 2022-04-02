防疫服務包｜要求全港市民4月8日至10日每天快速測試　林鄭月娥：非強制、非取代全民檢測

第五波疫情回落，政府今起派發「防疫服務包」，內裡包括20劑快速測試。特首林鄭月娥宣布，要求全港市民於4月8日至10日、即下周五至日每天進行一次快速測試，並按規定於24小時內呈報陽性結果。林鄭月娥強調，計劃並非強制，亦非取代全民強制檢測，形容只是「先做呢一次」，政府會繼續密切監察狀況，尋找適當進行全民檢測的時機。

林鄭月娥表示，近日確診數字、污水病毒量和封區檢測陽性比率均呈下降趨勢，並提及港大正進行「時點患病率監察」，在全港招募1萬名參加者分批按時讓他們進行快速測試，並曾於3月初發現陽性比率逾10%，至昨日已經回落至1.2%，若套落全港人口推算目前時點患病率為8萬至9萬人，個案包括新近感染及尚未康復患者，形容是「比較科學」評估疫情的方法。

林鄭月娥：猶如影張相了解感染比率

林鄭月娥認為，可透過快速測試檢視全港感染情況一次，形容猶如「影一張相」檢視全港人口感染比率，有利於日後制定抗疫措施。對於如何確保市民有遵從要求，她坦言，利用法律強制要求都未必一定確保所有人遵從，需要靠市民的公民責任，認為每人只需花數分鐘時間採樣檢測，便有助香港走出疫境。她續指，政府責任在於如何便利市民進行快速測試，包括派發防疫包和提供網上呈報平台。

林鄭月娥提及，至今共抽查2.43萬宗快速測試陽性呈報，佔6%，其中257宗覆檢呈陰性有257宗，佔抽查個案1%，包括兩宗懷疑故意虛報。