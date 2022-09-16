防疫電騙半年達183宗涉款近2億 81歲婦遇假冒衛生署騙案險失380萬元

假冒官員電話騙案本港屢見不鮮，近年更轉趨向港漂學生「埋手」。本月初一名首次來港升學的內地大學生收到假冒衛生署的電話，指他違反防疫措施，其後轉駁至自稱內地公安人員。騙徒要求他提供銀行資料，並以「特務」身分協助同樣被指涉及刑事案件的婆婆購買電話。該名內地生其後發現有異，遂在警方設立的「港漂報案室微信群組」求助，最終成功阻截集團騙去婆婆戶口內的380萬元。 今年首半年，警方共接獲786宗電話騙案，涉款4.04億，其中與疫情有關的電騙，例如假冒衛生署、被指違反抗疫指引等共183宗，損失金額約1.94億。警方指，騙徒常會冒充衞生署，以不同藉口訛稱受害人牽涉不同類型的刑事案件，例如違反抗疫指引、非法運送疫苖等。最後，騙徒將電話轉駁至另一名假冒公安的騙徒，訛稱受害人干犯內地洗黑錢罪行，須付上金錢洗脫嫌疑。

内地大學生誤信騙徒變 「 特務 」 礙於防騙資訊不足，大學內地生小潘亦幾乎中計，他於今年8月底來港升學，9月初收到「+852」開首、假冒衛生署的電話，指他曾到高危地區，須要隔離7日，他否認後騙徒遂指他身分或被盜用，需內地公安調查後發出證明，免除隔離。小潘表示自己首次來港，對政策不認識，加上知道本港防疫措施嚴謹，因此對衛生署電話不虞有詐。電話其後轉駁至「廣東省公安」，小潘亦交出了個人和銀行資料，「我當時戶口上並沒有很多錢，而且剛繳了學費，於是假公安就讓我為他們做『特務』，並告訴我『這是為國家辦事』。」 另一邊廂，81歲的陳婆婆6月底亦被同一詐騙集團操控，騙徒同樣是假冒衛生署指她違反防疫規定，並有假公安指她在內地犯有刑事案件，陳婆婆坦言「我莫名其妙，驚得差點暈倒」，騙徒又威脅她不能對外說，否則「後果自負」。騙徒其後要求她購買一部全新電話，以作查案保密之用，由於陳婆婆不懂購買，騙徒遂派出「特務」小潘，於9月8日帶婆婆到旺角買新手機。

不過，小潘購買手機後「感覺不妥」，告訴同為港漂的大學同學小魏後，疑為騙案，遂被介紹在「港漂報案室微信群組」向警方求助，最終同日晚上警員找到小潘和陳婆婆，帶領他們到觀塘警署報案。協助2人報案的東九龍總區防止罪案組警員曾子陽表示，由於陳婆婆已向騙徒披露銀行資料，幸好及時阻止，才能成功保住她約380萬港元存款。