防範私人泳池聘無牌救生員 食環署︰屢勸不改取消牌照

救生員在緊急情況下迅速展開救援，在泳池中扮演著至關重要的角色。(資料圖片)

去年有私人泳池聘用無牌救生員，食環署宣布，今年泳季起加強防範和打擊私人泳池聘用不合資格救生員，將明確要求持牌人在聘用救生員前須核對其身份證明文件等，並要妥善保存文件副本，署方亦會制定標準格式供持牌人記錄。

食環署會加強巡查，包括每月突擊檢查當值救生員的身份證明文件，以核對身份；又會向拯溺總會核實救生章的有效性；7月和8月更會特別針對加強巡查。若發現泳池無足夠的合資格救生員當值，會向發警告或提控，並要求立即關閉泳池。如有泳池屢次違規，更會考慮取消其牌照；至於有人使用假證件或他人證件，署方則會報警。