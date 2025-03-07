防範私人泳池聘無牌救生員 食環署︰屢勸不改取消牌照

去年有私人泳池聘用無牌救生員，食環署宣布，今年泳季起加強防範和打擊私人泳池聘用不合資格救生員，將明確要求持牌人在聘用救生員前須核對其身份證明文件等，並要妥善保存文件副本，署方亦會制定標準格式供持牌人記錄。
食環署會加強巡查，包括每月突擊檢查當值救生員的身份證明文件，以核對身份；又會向拯溺總會核實救生章的有效性；7月和8月更會特別針對加強巡查。若發現泳池無足夠的合資格救生員當值，會向發警告或提控，並要求立即關閉泳池。如有泳池屢次違規，更會考慮取消其牌照；至於有人使用假證件或他人證件，署方則會報警。
泳池入口展示當值救生員相片資料
食環署已與物監局在泳季前加強宣傳教育，並就違規個案建立溝通機制，讓雙方按權限對持牌人和物管公司作跟進。全港約有1,400個持牌私人泳池，食環署早前已要求持牌人在泳池入口顯眼位置展示泳池開放時，當值的救生員數目，以及相關近照、姓名和泳池救生章編號，供使用者共同監察。
中國香港拯溺總會指，將預備加派人手處理救生員資歷核實服務。該會擬將查核救生員資格程序電腦化及系統化，並擬增設網上查核服務，惟仍須處理收集及公開個人資料及私隱的安排。
監管局主席黃江天表示，泳池牌照會由物管公司或業主立案法團持有。而泳池屬物業的公用設施，根據物業公契，業主有責任維修及管理有關設施，而物管公司受業主/業主組織委託提供服務，均必須檢查並確保其符合相關救生資格。監管局自去12月至今已巡查近70個有泳池設施的物業，並確認有關物管公司已按相關法規行事。