防虐會接168宗疑虐兒案 6至8歲高危 停課困獸鬥加劇衝突

虐兒新聞近年時有所聞，防止虐待兒童會昨公布2021/22年度數據，共接到1,136宗查詢及舉報，當中168宗(15%)為懷疑虐兒個案，涉及202名兒童，最多介乎6至8歲，佔近三成；六成半懷疑施虐者是家庭成員，母親佔大多數。虐兒個案中，身體虐待佔近六成，其次較容易被忽略的心理虐待亦有近一成半。

168宗懷疑虐兒個案中，6至8歲的佔最多亦屬最高危組別，有54人(27%)、其次是3至5歲，即學前及初小階段的兒童，有43人(21%)，年齡在9至11歲的也有36人(18%)。當中涉及194名懷疑施虐者，六成半人屬家庭成員，母親佔最多有28%、其次為父親(14%)。機構總幹事黃翠玲分析，家長既面對為子女選校壓力，又擔心學業成績未能達標，以致對他們有過高期望，容易造成親子衝突；加上疫情停課及提早放暑假，兒童無課外活動，只能困在家中，以致兒童有較長時間接觸網絡遊戲，促使親子衝突加劇。

身體虐待比率接近六成

懷疑虐兒個案中，身體虐待個案佔比最高，有96宗(57%)，其次為心理虐待，有23宗(14%)、性侵犯及疏忽照顧分別有20宗(12%)及17宗(10%)，多種虐待佔12宗(7%)。黃翠玲指，過去調查反映體罰無助管教，反令親子關係疏離，兒童更會學到以暴易暴，體罰會隨時間變本加厲，嚴重的足令兒童受傷甚至死亡，認為應強化家長正面管教外，亦應立法全面禁止體罰。

她又指，心理虐待過去舉報數字一直偏低並不代表情況不嚴重，因為很多人都不理解亦較難辨識或察覺其嚴重性，有關虐待行為包括羞辱、驚嚇孤立、剝削及漠視兒童的情緒反應。這些行為都告訴兒童，他們沒用、一無是處、沒有價值或不被愛，因而損害兒童的行為、認知、情感或生理功能。