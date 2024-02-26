防騙視伏App升級 增3功能 自動預報可疑來電網站 設舉報平台

近年全球科技罪案有明顯上升趨勢，香港亦不例外，香港去年每13分鐘就發生一宗。為更有效協助市民識別可疑來電及網站，警方在今日推出升級版的「防騙視伏App」，新增3個功能，包括增設可疑來電警示及可疑網站偵測功能，並另設公眾舉報平台，供市民舉報可疑電話及網站。 科技愈趨先進，騙徒利用科技犯案亦趨猖獗。網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青表示，本港去年錄得34,112宗科技罪案，較前年增五成，損失近55億元，佔整體罪案近四成。若分析去年整體騙案數字，平均每13分鐘就發生一宗騙案。

警方去年2月推出防騙視伏App，並與金融界及銀行界合作，協助市民識別可疑來電及帳戶等。為更有效地協助市民識別可疑來電及網站，警方今日推出升級版「防騙視伏App」，新增可疑電話及網站自動預警，以及市民舉報功能。網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒介紹，升級版的App可自動偵測可疑來電，當用戶開放相應功能後，如收到可疑來電時，便會發出相應提示，提醒市民來電屬高危有伏。就可疑網站偵測方面，當市民點開釣魚信息的網站，如網站本身已紀錄在資料庫內，便會自動發出警示提醒市民。

舉報平台設人工智能元素為舉報電話及網站評分 就公眾舉報平台方面，鄧國軒指，如市民遇上可疑電話或網站，可透過舉報平台直接向警方提供情報，協助警方進一步豐富資料庫內容。他續指，平台設有分析機制及人工智能元素，會自動根據不同因素為舉報的電話及網站評分，再分析風險。此外，把電話及網站加入詐騙資料庫前，人員會作雙重核實，確保資料庫的準確性。 至於保障私隱方面，鄧國軒解釋，該程式不會儲存市民的來電及網頁瀏覽紀錄，而使用者開啟相關功能時，則需要授權手機預先設定的功能。

從事網購生意的譚小姐(化名)，今年1月收到WhatsApp詐騙信息，騙徒聲稱欲與她交朋友，做生意的譚小姐覺得擴展人脈認識多個朋友無妨，故與騙徒交談起來。隨後騙徒聲稱從事進出口生意，向她介紹一個購物平台，供寄賣貨品。譚先後向騙徒繳付入會費及按金，惟貨品仍未上架。隨後騙徒聲稱要完成指定任務才可上架，她欲取回金錢，但騙徒要求再給一萬美元。譚小姐覺得事件有可疑，便使用防騙視伏器查閱相關網站，才驚覺受騙。譚小姐稱，以往覺得騙子「離自己很遠」，但原來無處不在。