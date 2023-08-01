阿一鮑魚享譽國際 楊貫一離世享年90歲

香港著名的富豪食府「富臨飯店」創辦人楊貫一昨因病與世長辭，享年90歲。楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」聞名國際，富臨飯店在社交網站發帖文：「圓月缺有時，唯成就永垂不朽……將為我們所牢記，並於未來把大師的傳奇生生世世延續。」

楊貫一原籍中山，年幼時母親離家，父親亦在他9歲時離世，當時他帶着兩名年幼妹妹投靠祖母，妹妹後因戰亂餓死。他15歲時，籌借了50元赤腳從中山走到澳門，再乘船來港，輾轉在一高級川菜酒樓當童工，之後縱橫廚藝界數十載；於1974年，楊貫一和熟客合資創立「富臨飯店」，因經營困難，股東退股。

多國元首曾品嘗「阿一鮑魚」

楊貫一堅持經營，後更轉型高檔次客路，並研發獨家鮑魚菜式。其招牌菜「阿一鮑魚」享譽國際，多國的國家元首包括中國已故領導人鄧小平、時任法國總統希拉克(Jacques Chirac)曾品嘗其拿手好菜。楊貫一憑著精湛的廚藝獲多項國際大獎，包括1996年獲得國際御廚協會頒發的最高榮譽勳章Club Des Chefs Des Chefs(C.C.C.)金章；更於2009年獲C.C.C.選為御廚，為全球首位獲此殊榮人士。2004年獲中國飯店協會頒發「終身成就至尊大獎」。

楊貫一憑藉「阿一鮑魚」聲名遠播，但從不藏私，旗下門生深得真傳，並更鼓勵門人融會貫通大膽創新，曾指「譬如說我人在法國，就會用上牛油煎煮鮑魚，切成小片後才侍客。」

富臨飯店昨在社交網站發帖文公布楊貫一辭世消息，指「鮑魚大王」楊貫一自年輕時隻身南下到香港打拼後，終其一生為鑽研美食努力不懈，更創下無數鼓舞人心的顯赫成績。文中亦指，「這些年來一哥所留下的美饌、精神與智慧，亦將為我們所牢記，並於未來把大師的傳奇生生世世延續。」