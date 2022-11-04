阿基里斯腱斷裂 約半年可康復

香港男子劍擊運動員張小倫今年5月於韓國比賽期間受傷，左腳阿基里斯腱斷裂。不少人受傷之後會感到徬徨，此時最重要是了解如何治療及往後的復康之路，有助積極面對病情，加快復原。
中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒教授表示，阿基里斯腱即腳後跟對上一段約6至7厘米的筋腱，而阿基里斯腱斷裂個案在港每年都有800至1,000宗，並不罕見，患者較多為三十至四十多歲人士。
肌腱勞損屬高危
阿基里斯腱斷裂之前，或會有出現一些徵狀顯示它正在勞損。容樹恒續指，「如果觸摸按壓阿基里斯腱時會有隱隱作痛的感覺，一個小小的警號，提醒有可能是開始出現勞損。吸煙、喝酒、慢性疾病須長期服食藥物、肥胖、肌力不足、男性，以及愛好運動如跑步、籃球、足球、羽毛球等需要跑跳、急停轉向等動作，都容易勞損阿基里斯腱。」張小倫則因長期在海外比賽，休息不足、沒有足夠的恢復下受傷。
傷後避免郁動
大部分患者在阿基里斯腱斷裂的一刻，都會聽到腳後「啪」一聲，然後跌倒和感覺痛楚，以為被人踢一腳但後方並沒有人，想站起來但發覺腳沒有力，阿基里斯腱位置摸上去變得凹陷。遇上這情況當然要即時入院處理，容樹恒提醒，「首先要固定患處避免太多郁動，因為郁動時肌腱會縮短、出血，兩者都會令手術變得困難。此外，適當抬高患肢減少腫脹亦有好處，因為腫脹的話令手術傷口難以縫合外，亦增加了感染風險。」
循序漸進復康
微創手術過後，就是漫長的復康治療。傳統上會打石膏6至8周，但現時則著重「積極復康」，尤其張小倫作為職業運動員。他最初兩個星期患腳不能踩地，不過並沒有停止運動，只是不涉及受傷部位。容樹恒認為，「患者需要與醫生及治療師溝通，知道有甚麼可做，有甚麼不可做，以免令患處再次受傷。」
之後張小倫循序漸進地踩單車、用橡筋帶等鍛煉大腿肌肉，繼而練習平衡力、上落樓梯，到4個半月左右開始可以跑步，每日3公里，到5個多月可以練習小跳躍，並開始劍擊操練，現時目標是爭取到2024奧運會的入場券。「張小倫有較佳運動配套支援復康，對一般人而言，要跑步需要大約5個多月時間，若運動會有轉向動作，甚至撞擊的話，則需要7至8個月才可再做。」
提升力量和柔韌度
預防阿基里斯腱斷裂，容樹恒強調4點，「首先要有足夠力量，小腿可做離心肌肉力量訓練，簡單來說是在樓梯上踮腳，再慢慢地將腳跟下降到低於腳尖水平；大腿和核心肌群一樣重要，因為當失平衡時腳跟就要承受更大壓力。其次是柔韌度，要多拉筋。第三是出現不適時要多加注意，找醫生檢查是否出現問題。最後是運動前後做足熱身及緩和運動，減低受傷風險。