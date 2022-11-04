阿基里斯腱斷裂 約半年可康復

香港男子劍擊運動員張小倫今年5月於韓國比賽期間受傷，左腳阿基里斯腱斷裂。不少人受傷之後會感到徬徨，此時最重要是了解如何治療及往後的復康之路，有助積極面對病情，加快復原。 中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒教授表示，阿基里斯腱即腳後跟對上一段約6至7厘米的筋腱，而阿基里斯腱斷裂個案在港每年都有800至1,000宗，並不罕見，患者較多為三十至四十多歲人士。

肌腱勞損屬高危 阿基里斯腱斷裂之前，或會有出現一些徵狀顯示它正在勞損。容樹恒續指，「如果觸摸按壓阿基里斯腱時會有隱隱作痛的感覺，一個小小的警號，提醒有可能是開始出現勞損。吸煙、喝酒、慢性疾病須長期服食藥物、肥胖、肌力不足、男性，以及愛好運動如跑步、籃球、足球、羽毛球等需要跑跳、急停轉向等動作，都容易勞損阿基里斯腱。」張小倫則因長期在海外比賽，休息不足、沒有足夠的恢復下受傷。 傷後避免郁動 大部分患者在阿基里斯腱斷裂的一刻，都會聽到腳後「啪」一聲，然後跌倒和感覺痛楚，以為被人踢一腳但後方並沒有人，想站起來但發覺腳沒有力，阿基里斯腱位置摸上去變得凹陷。遇上這情況當然要即時入院處理，容樹恒提醒，「首先要固定患處避免太多郁動，因為郁動時肌腱會縮短、出血，兩者都會令手術變得困難。此外，適當抬高患肢減少腫脹亦有好處，因為腫脹的話令手術傷口難以縫合外，亦增加了感染風險。」