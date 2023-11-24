阿斯利康香港設研發中心　陳茂波冀為區域醫藥研發注入新動能

總部位於英國的生物製藥企業阿斯利康，宣布於香港設立研發中心及創新園，財政司司長陳茂波周五（24日）出席揭牌儀式致詞時稱，今次將是本港首個由全球前10大藥企設立的研發中心，希望可為區域醫藥研發注入新動能；而阿斯利康全球執行副總裁、中國區總裁王磊則指，會利用好香港優勢以接通阿斯利康的全球研發需求。

陳茂波致詞表示，本港正加大力度發展成為國際創科中心，其中生命健康是重點發展領域，又提及在港發展生命健康科技產業擁五大優勢，包括資訊、數據、人才與資金等自由進出和自由流通、融資方便、具一國兩制優勢等。

陳茂波又提到《施政報告》內，提出發展成為醫療科技創新新樞紐，目標讓香港成為被國內，以至國際廣泛認受的藥物和醫療器械審批地。

王磊：落戶香港因有兩間世界領先醫學院

至於王磊則表示，本港市場非常開放，包括有稅項優惠，亦可與香港的大學對接等，有利國際新藥透過香港帶入大灣區，並會於香港多做臨床研究，支持國內的新藥在香港首先獲批，中國獲批後也在香港上市。

王磊續指，選擇落戶香港，主要是看中兩間世界領先的醫學院，有很多世界級的專家和科研人員，強調香港很多教授都是全世界領先的專家，做了大量研究及發表好文章，指公司會進一步與香港的專家和高校科研機構合作，相信香港不僅是金融中心，更有潛力成為重點創科中心。