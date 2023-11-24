阿斯利康香港設研發中心　陳茂波冀為區域醫藥研發注入新動能

總部位於英國的生物製藥企業阿斯利康，宣布於香港設立研發中心及創新園，財政司司長陳茂波周五（24日）出席揭牌儀式致詞時稱，今次將是本港首個由全球前10大藥企設立的研發中心，希望可為區域醫藥研發注入新動能；而阿斯利康全球執行副總裁、中國區總裁王磊則指，會利用好香港優勢以接通阿斯利康的全球研發需求。
陳茂波：在港發展生科產業擁五大優勢
陳茂波致詞表示，本港正加大力度發展成為國際創科中心，其中生命健康是重點發展領域，又提及在港發展生命健康科技產業擁五大優勢，包括資訊、數據、人才與資金等自由進出和自由流通、融資方便、具一國兩制優勢等。
陳茂波又提到《施政報告》內，提出發展成為醫療科技創新新樞紐，目標讓香港成為被國內，以至國際廣泛認受的藥物和醫療器械審批地。
王磊：落戶香港因有兩間世界領先醫學院
至於王磊則表示，本港市場非常開放，包括有稅項優惠，亦可與香港的大學對接等，有利國際新藥透過香港帶入大灣區，並會於香港多做臨床研究，支持國內的新藥在香港首先獲批，中國獲批後也在香港上市。
王磊續指，選擇落戶香港，主要是看中兩間世界領先的醫學院，有很多世界級的專家和科研人員，強調香港很多教授都是全世界領先的專家，做了大量研究及發表好文章，指公司會進一步與香港的專家和高校科研機構合作，相信香港不僅是金融中心，更有潛力成為重點創科中心。
引進辦將繼續與這80家初創企業聯繫，提供一站式的落戶香港服務。在揭牌儀式後，創新科技及工業局局長孫東教授和醫務衞生局常任秘書長陳松青為這些企業簡介《香港創新科技發展藍圖》及香港的創科和醫療服務發展情況和優勢，以及今年行政長官《施政報告》中有關把香港發展為醫療創新樞紐的政策措施。在港期間，這些企業也會參訪香港科學園、醫療機構，以及參加主題洽談會。
引進辦表示，自去年12月成立以來，已與接近300間企業代表會面，當中已有約30家重點企業夥伴將落戶香港或擴大在港的規模，未來幾年將在香港合共投資超過300億元，創造約1萬個就業機會。